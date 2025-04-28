Вологодского врача оштрафовали за отказ в проведении аборта

Вологодский городской суд назначил штраф в размере 15 тысяч рублей исполняющему обязанности главного врача городского родильного дома за отказ в проведении пациентке операции по прерыванию беременности. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.
«Исполняющая обязанности главного врача медицинского учреждения была признана виновной в совершении административного правонарушения <...>, ей назначено наказание в виде штрафа в минимальном размере — 15 000 рублей», — заявила пресс-служба на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Там уточнили, что женщина свою вину не признала, заявив, что отказ в проведении аборта был обусловлен распоряжением со стороны вышестоящего руководства.
В феврале 2025 года 39-летняя жительница Вологды обратилась в женскую консультацию с целью искусственного прерывания беременности. После консультации с психологом и прохождения ультразвукового исследования пациентке было выдано направление на операцию в Вологодский городской родильный дом. Однако в стационаре ей отказали в проведении процедуры, сославшись на устное распоряжение регионального Министерства здравоохранения, запрещающее проведение абортов на территории области.
Ранее Верховный Совет Республики Хакасия одобрил закон, вводящий запрет на склонение женщин к прерыванию беременности. При этом окончательное решение о проведении процедуры остается в компетенции женщины и медицинских специалистов, передает «Царьград».
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