Названы самые популярные китайские автомобили в Челябинской области

В Челябинской области 46% спроса на китайские автомобили приходится на автомобили марок Сhery и Geely. Из них чаще всего челябинцы интересуются маркой Сhery, на которую приходится 27% спроса, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».
«В Челябинской области в апреле 46% спроса приходится на автомобили Сhery и Geely. Из них более 27% относятся к марке Сhery. Также в число самых интересных для челябинцев автомобилей вошли Geely с 18,9 и LIFAN с 15,1%. Также лидируют по спросу автомобили марки HAVAL, на долю которого приходится 12,9% спроса, и Great Wall с долей 6,3%,» — сообщили в пресс-службе со ссылкой на исследование «Автотеки».
Самой популярной стала марка Chery Tiggo, доля которой составила 6,3% от общего числа предлагаемых автомобилей. Также в топ-5 попали LIFAN X60 с долей 4,9%, Geely Coolray (4,1%), HAVAL F7x (3,5%) и LIFAN Solano (3,5%).
Как отметил управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин, по сравнению с первым кварталом 2024 года в аналогичном периоде 2025 года китайские авто в регионе стали проверять на платформе на 22% чаще. Это значит, что все больше авто из Китая стали попадать на вторичный рынок, потребителю они интересны.
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