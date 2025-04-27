Подозреваемый в резне в петербургском «Окее» отправится на лечение

В Петербурге отправят на принудительное лечение мужчину, напавшего с ножом на посетителей и сотрудников магазина «Окей» на проспекте Космонавтов. Инцидент произошел 25 октября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
«Учитывая заключение экспертизы и собранные материалы, следствие приняло решение о направлении уголовного дела в суд. В отношении обвиняемого будет рассматриваться вопрос о применении принудительных мер медицинского характера», — пишет пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу в официальном telegram-канале.
В ходе расследования была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Она установила, что обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством, которое исключало возможность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими. Обвиняемый 25 октября 2024 года с ножами напал на находившихся в магазине граждан, ему инкриминируется покушение на убийство двух и более лиц.
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