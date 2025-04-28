В Шадринске (Курганская область) в парках «На семи ветрах» и «Созвездие» начались масштабные работы по благоустройству, которые предусматривают обновление дорожного покрытия, установку современных детских и спортивных площадок, а также улучшение дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.
«В этом году новое дорожное полотно на тротуарах и проезжей части получат дворы 14 многоквартирных домов по Кооперативной, Ломоносова и Проектной», — пишет ведомство. В парке у дома культуры «Созвездие» планируется установить современное освещение, сцену для проведения праздничных мероприятий, детский игровой комплекс, уличные тренажеры, шахматные столы, а также оборудовать спортивные площадки для футбола и волейбола.
Работы по благоустройству парков и дворов в Шадринске реализуются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Комфортная городская среда». Ранее глава города Антон Мокан инспектировал ход реконструкции у ДК «Созвездие».
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