Детский комплекс, шахматы и площадка для футбола: что изменится в парках Шадринска. Фото

В Шадринске ведутся работы в парках «На семи ветрах» и «Созвездие»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидается обновление дорожного покрытия, установку современных детских и спортивных площадок, а также улучшение дворовых территорий (архивное фото)
Ожидается обновление дорожного покрытия, установку современных детских и спортивных площадок, а также улучшение дворовых территорий (архивное фото) Фото:

В Шадринске (Курганская область) в парках «На семи ветрах» и «Созвездие» начались масштабные работы по благоустройству, которые предусматривают обновление дорожного покрытия, установку современных детских и спортивных площадок, а также улучшение дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.

«В этом году новое дорожное полотно на тротуарах и проезжей части получат дворы 14 многоквартирных домов по Кооперативной, Ломоносова и Проектной», — пишет ведомство. В парке у дома культуры «Созвездие» планируется установить современное освещение, сцену для проведения праздничных мероприятий, детский игровой комплекс, уличные тренажеры, шахматные столы, а также оборудовать спортивные площадки для футбола и волейбола.

Работы по благоустройству парков и дворов в Шадринске реализуются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Комфортная городская среда». Ранее глава города Антон Мокан инспектировал ход реконструкции у ДК «Созвездие».

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В Шадринске (Курганская область) в парках «На семи ветрах» и «Созвездие» начались масштабные работы по благоустройству, которые предусматривают обновление дорожного покрытия, установку современных детских и спортивных площадок, а также улучшение дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шадринска. «В этом году новое дорожное полотно на тротуарах и проезжей части получат дворы 14 многоквартирных домов по Кооперативной, Ломоносова и Проектной», — пишет ведомство. В парке у дома культуры «Созвездие» планируется установить современное освещение, сцену для проведения праздничных мероприятий, детский игровой комплекс, уличные тренажеры, шахматные столы, а также оборудовать спортивные площадки для футбола и волейбола. Работы по благоустройству парков и дворов в Шадринске реализуются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Комфортная городская среда». Ранее глава города Антон Мокан инспектировал ход реконструкции у ДК «Созвездие».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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