В Шадринске (Курганская область) в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» началась реконструкция парковой территории у ДК «Созвездие» на улице Проектной. Глава города Антон Мокан лично проверил, как ведутся работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.
Преображения ведутся по программе «Комфортная городская среда», в ходе которых планируется обновление парковой зоны, включая установку современного освещения и детских игровых комплексов. «Сделаем удобную уличную сцену для проведения праздников поселка, малышей и родителей порадует детский игровой комплекс. Высадим новые деревья. В спортивной зоне можно будет играть в футбол, волейбол, шахматы, заниматься на тренажерах», — пишет глава города в своих соцсетях.
Кроме того, в ближайшем будущем начнется ремонт всех соседних дворов, включая замену асфальта и тротуаров у домов на Проектной (№2, 4, 4А, 6, 8), Кооперативной (№ 11, 13, 15, 19, 21, 23) и Ломоносова (№10, 26, 28).
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