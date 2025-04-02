В Кургане красиво: шадринский парк ожидает преображение. Фото

Глава Шадринска Мокан проверил обновленный парк
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В Шадринске началась реконструкция парковой территории у ДК «Созвездие» (архивное фото)
В Шадринске началась реконструкция парковой территории у ДК «Созвездие» (архивное фото) Фото:

В Шадринске (Курганская область) в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» началась реконструкция парковой территории у ДК «Созвездие» на улице Проектной. Глава города Антон Мокан лично проверил, как ведутся работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шадринска.

На месте уже демонтируют старые конструкции и выравнивают поверхность
На месте уже демонтируют старые конструкции и выравнивают поверхность
Фото:

Преображения ведутся по программе «Комфортная городская среда», в ходе которых планируется обновление парковой зоны, включая установку современного освещения и детских игровых комплексов. «Сделаем удобную уличную сцену для проведения праздников поселка, малышей и родителей порадует детский игровой комплекс. Высадим новые деревья. В спортивной зоне можно будет играть в футбол, волейбол, шахматы, заниматься на тренажерах», — пишет глава города в своих соцсетях.

Кроме того, в ближайшем будущем начнется ремонт всех соседних дворов, включая замену асфальта и тротуаров у домов на Проектной (№2, 4, 4А, 6, 8), Кооперативной (№ 11, 13, 15, 19, 21, 23) и Ломоносова (№10, 26, 28).

Ранее URA.RU писало, что в Шадринске назвали самые популярные имена у детей. Ими стали Артем, Максим, София, Анна.

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В Шадринске (Курганская область) в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» началась реконструкция парковой территории у ДК «Созвездие» на улице Проектной. Глава города Антон Мокан лично проверил, как ведутся работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Шадринска. Преображения ведутся по программе «Комфортная городская среда», в ходе которых планируется обновление парковой зоны, включая установку современного освещения и детских игровых комплексов. «Сделаем удобную уличную сцену для проведения праздников поселка, малышей и родителей порадует детский игровой комплекс. Высадим новые деревья. В спортивной зоне можно будет играть в футбол, волейбол, шахматы, заниматься на тренажерах», — пишет глава города в своих соцсетях. Кроме того, в ближайшем будущем начнется ремонт всех соседних дворов, включая замену асфальта и тротуаров у домов на Проектной (№2, 4, 4А, 6, 8), Кооперативной (№ 11, 13, 15, 19, 21, 23) и Ломоносова (№10, 26, 28). Ранее URA.RU писало, что в Шадринске назвали самые популярные имена у детей. Ими стали Артем, Максим, София, Анна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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