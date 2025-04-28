В Перми аптечная сеть нарушала трудовое законодательство

Госинспекция по труду в Пермском крае получила жалобы о нарушении трудовых прав сотрудников сети аптек «Планета Здоровья». Прокуратура Индустриального района Перми провела там проверку.
«К административной ответственности привечен директор ООО „ЧИП“. Он незаконно удерживал деньги из зарплаты сотрудника при увольнении. Сумма штрафа составила 10 тысяч рублей», — сообщает региональная Госинспекция по труду по труду в telegram-канале.
Кроме того, проблемы с соблюдением законодательства нашли и в других аптеках сети в регионах. В Москве и в Кирове не выдали трудовую книжку работникам при увольнении, а пермской аптеке также есть жалоба по поводу оплаты учебного отпуска. Сейчас проводится оценка достоверности поступивших сведений, добавили в Госинспекции.
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