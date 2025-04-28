Путин пообещал, что депутатов из числа бойцов СВО будет все больше

Парламентариев из числа участников спецоперации будет все больше. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей России.
«В органы представительной власти на всех уровнях уже приходят ветераны боевых действий. Надежные, ответственные, принципиальные люди, они достойно заявляют о себе не словами, а конкретной работой, реальными делами, конкретными инициативами. Уверен, что таких парламентариев будет все больше благодаря федеральной программе „Время героев“ и, конечно, тем кадровым проектам, которые уже стартовали практически во всех регионах Российской Федерации», — сказал Путин в приветственной речи.
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