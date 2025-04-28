Тюменские волонтеры начали раздавать жителям города Георгиевские ленты. Один из главных символов празднования дня Великой Победы они вручают всем желающим на улицах города, передает с места корреспондент URA.RU.
«Волонтеры работают на улицах. Говорят, что большой отклик у людей, многие подходят, берут ленту. Задают вопросы — как правильно надевать», — сообщает корреспондент агентства.
По его словам, волонтеры готовы показать несколько способов ношения Георгиевской ленты. Кроме того, разработана памятка, которая содержит всю необходимую информацию о символе праздника.
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