Тюменцам расскажут, как правильно повязать Георгиевскую ленту. Фото

В Тюмени волонтеры начали раздавать Георгиевские ленты
© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры разработали памятку о том, как носить символ Великой Победы
Волонтеры разработали памятку о том, как носить символ Великой Победы Фото:
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Тюменские волонтеры начали раздавать жителям города Георгиевские ленты. Один из главных символов празднования дня Великой Победы они вручают всем желающим на улицах города, передает с места корреспондент URA.RU.

«Волонтеры работают на улицах. Говорят, что большой отклик у людей, многие подходят, берут ленту. Задают вопросы — как правильно надевать», — сообщает корреспондент агентства.

По его словам, волонтеры готовы показать несколько способов ношения Георгиевской ленты. Кроме того, разработана памятка, которая содержит всю необходимую информацию о символе праздника.

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Тюменские волонтеры начали раздавать жителям города Георгиевские ленты. Один из главных символов празднования дня Великой Победы они вручают всем желающим на улицах города, передает с места корреспондент URA.RU. «Волонтеры работают на улицах. Говорят, что большой отклик у людей, многие подходят, берут ленту. Задают вопросы — как правильно надевать», — сообщает корреспондент агентства. По его словам, волонтеры готовы показать несколько способов ношения Георгиевской ленты. Кроме того, разработана памятка, которая содержит всю необходимую информацию о символе праздника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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