В Тобольске на кладбище дерево повредило могилы. Фото

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Упавшее дерево снесло памятник
Упавшее дерево снесло памятник Фото:

В Тобольске на Завальном кладбище упало дерево и повредило стоящие рядом могилы. Информацию об этом местные жители опубликовали в социальных сетях.

«Завальное кладбище. Упало дерево. Просим обратить администрацию кладбища на беспорядок», — отметили тоболяки в соцсети «Типичный Тобольск».

Как пояснили URA.RU  в администрации Тобольска, дерево упало из-за сильного ветра. Также в мэрии добавили, что на данный момент все работы по устранению проблемы выполнены: упавшее растение убрано, а могила возвращена на место.

Ранее в Тюмени затопило могилы на Червишевском кладбище. После этого проблемы с местом захоронения возникли и в Тобольском районе, где одно из кладбищ частично ушло под воду.

Памятник упал из-за дерева
Памятник упал из-за дерева
Фото:

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В Тобольске на Завальном кладбище упало дерево и повредило стоящие рядом могилы. Информацию об этом местные жители опубликовали в социальных сетях. «Завальное кладбище. Упало дерево. Просим обратить администрацию кладбища на беспорядок», — отметили тоболяки в соцсети «Типичный Тобольск». Как пояснили URA.RU  в администрации Тобольска, дерево упало из-за сильного ветра. Также в мэрии добавили, что на данный момент все работы по устранению проблемы выполнены: упавшее растение убрано, а могила возвращена на место. Ранее в Тюмени затопило могилы на Червишевском кладбище. После этого проблемы с местом захоронения возникли и в Тобольском районе, где одно из кладбищ частично ушло под воду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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