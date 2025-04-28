В Тобольске на Завальном кладбище упало дерево и повредило стоящие рядом могилы. Информацию об этом местные жители опубликовали в социальных сетях.
«Завальное кладбище. Упало дерево. Просим обратить администрацию кладбища на беспорядок», — отметили тоболяки в соцсети «Типичный Тобольск».
Как пояснили URA.RU в администрации Тобольска, дерево упало из-за сильного ветра. Также в мэрии добавили, что на данный момент все работы по устранению проблемы выполнены: упавшее растение убрано, а могила возвращена на место.
Ранее в Тюмени затопило могилы на Червишевском кладбище. После этого проблемы с местом захоронения возникли и в Тобольском районе, где одно из кладбищ частично ушло под воду.
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