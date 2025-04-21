В Тюмени на Червишевском кладбище подтопило могилы. Наличие воды у захоронений на месте подтвердил корреспондент URA.RU.
Какую часть кладбища затопило
Вода подступила к сектору Червишевское-4. Говоря конкретнее, проблема обнаружилась в левой верхней части погребения (смотря со стороны заезда на участок). Не пострадали захоронения с поднятым над землей фундаментом, однако неблагоустроенные могилы оказались местами подтоплены.
В связи с чем возникло подтопление
Агентство URA.RU обнаружило, что группа могил Червишевское-4 находится ниже относительно групп Червишевское-2 и Червишевское-3. В связи с этим талые воды спускались бы именно в эту низину. Данную теорию корреспонденту на месте подтвердил главный инженер МКУ «Некрополь» Павел Седякин.
Также он добавил, что подобная проблема часто образуется здесь в весеннее время. Это связано с типом грунта на кладбище. Он не обладает дренажными свойствами, из-за чего держит воду в себе.
Как устраняется подтопление
Власти Тюмени в том числе в курсе проблемы с подтоплениями могил. Проблема уже решается. Специалистами компании «Некрополь» была вырыта специальная траншея, позволяющая отвести воду от захоронений.
«Сейчас прорываем траншеи, отсыпаем грунт. Ежегодно предпринимаем действия для устранения подобных проблем. Так или иначе бывает сложно предсказать, как поведет себя снег и вода, но всегда решаем проблему», — рассказал Павел Седякин.
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