24 апреля 2025

Тела похороненных на кладбище в Тюменской области ушли под воду

В деревне Бронниково Тюменской области размывает кладбище
© Служба новостей «URA.RU»
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Все кладбище постепенно уходит под воду
Все кладбище постепенно уходит под воду Фото:

На кладбище в деревне Бронниково Тобольского района Тюменской области похороненные тела местных жителей попали в реку из-за обрушения берега, на котором стояло захоронение. Данную информацию тюменцы разместили в социальных сетях.

«Берег рушится и обваливается. Могилки, памятники, оградки падают в реку Иртыш. Так же увидела черный пакет для мусора с частями тела (кости). Будет или нет укрепляться берег, что делать нам с захоронениями», — обратила внимание тюменка в сообществе «Главное Тобольск».

Как агентству URA.RU пояснили в администрации Малозоркальцевского сельского поселения, руководство населенного пункта в курсе проблемы. Меры по устранению проблемы уже принимаются. Ведутся поиски родственников местных жителей. Также в дальнейшем планируется перезахоронение тел.

Ранее на кладбище в Тюмени затопило могилы. Местная компания уже занимается перераспределением потока талых вод и отсыпкой земли.

Подтопленное кладбище
Подтопленное кладбище
Фото:

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На кладбище в деревне Бронниково Тобольского района Тюменской области похороненные тела местных жителей попали в реку из-за обрушения берега, на котором стояло захоронение. Данную информацию тюменцы разместили в социальных сетях. «Берег рушится и обваливается. Могилки, памятники, оградки падают в реку Иртыш. Так же увидела черный пакет для мусора с частями тела (кости). Будет или нет укрепляться берег, что делать нам с захоронениями», — обратила внимание тюменка в сообществе «Главное Тобольск». Как агентству URA.RU пояснили в администрации Малозоркальцевского сельского поселения, руководство населенного пункта в курсе проблемы. Меры по устранению проблемы уже принимаются. Ведутся поиски родственников местных жителей. Также в дальнейшем планируется перезахоронение тел. Ранее на кладбище в Тюмени затопило могилы. Местная компания уже занимается перераспределением потока талых вод и отсыпкой земли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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