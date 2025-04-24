Тела похороненных на кладбище в Тюменской области ушли под воду

На кладбище в деревне Бронниково Тобольского района Тюменской области похороненные тела местных жителей попали в реку из-за обрушения берега, на котором стояло захоронение. Данную информацию тюменцы разместили в социальных сетях.
«Берег рушится и обваливается. Могилки, памятники, оградки падают в реку Иртыш. Так же увидела черный пакет для мусора с частями тела (кости). Будет или нет укрепляться берег, что делать нам с захоронениями», — обратила внимание тюменка в сообществе «Главное Тобольск».
Как агентству URA.RU пояснили в администрации Малозоркальцевского сельского поселения, руководство населенного пункта в курсе проблемы. Меры по устранению проблемы уже принимаются. Ведутся поиски родственников местных жителей. Также в дальнейшем планируется перезахоронение тел.
Ранее на кладбище в Тюмени затопило могилы. Местная компания уже занимается перераспределением потока талых вод и отсыпкой земли.
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