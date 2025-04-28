Известный пермский завод более чем в два раза увеличил прибыль

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В 2024 году завод увеличил прибыль на 114%
В 2024 году завод увеличил прибыль на 114% Фото:

Пермский завод «Синергия» отчитался о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль компании достигла 427 млн рублей. В 2023 году чистая прибыль составила 200 млн рублей.

«Отчет о финансовых результатах ООО „Завод „Синергия“ за 2024 год. Выручка — 3,46 млрд рублей, чистая прибыль — 427,6 млн рублей“, — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году выручка предприятия составила 2,84 млрд рублей.

Завод основан в 1995 году и сегодня располагается на двух производственных площадках. Одна находится в Перми, другая — в городе Чермоз Ильинского округа Пермского края, где завод является градообразующим. Производит плунжерные насосы для нефтегазовой отрасли и различное технологическое оборудование для работ на скважинах.

Ранее URA.RU сообщало, что предприятие «Кнауф Гипс Кунгур», которое является дочерней компанией немецкого производителя стройматериалов Knauf, в 2024 году улучшила финансовые результаты. Прибыль завода увеличилась на десятки миллионов рублей.

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Пермский завод «Синергия» отчитался о финансовых показателях за 2024 год. Чистая прибыль компании достигла 427 млн рублей. В 2023 году чистая прибыль составила 200 млн рублей. «Отчет о финансовых результатах ООО „Завод „Синергия“ за 2024 год. Выручка — 3,46 млрд рублей, чистая прибыль — 427,6 млн рублей“, — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году выручка предприятия составила 2,84 млрд рублей. Завод основан в 1995 году и сегодня располагается на двух производственных площадках. Одна находится в Перми, другая — в городе Чермоз Ильинского округа Пермского края, где завод является градообразующим. Производит плунжерные насосы для нефтегазовой отрасли и различное технологическое оборудование для работ на скважинах. Ранее URA.RU сообщало, что предприятие «Кнауф Гипс Кунгур», которое является дочерней компанией немецкого производителя стройматериалов Knauf, в 2024 году улучшила финансовые результаты. Прибыль завода увеличилась на десятки миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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