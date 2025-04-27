В Петербурге «Бессмертный полк» организаторы планируют провести за один час

«Бессмертный полк» в Санкт-Петербурге планируют провести за один час. Акцию в городе проведут как в традиционном офлайн, так и в онлайн-формате. Об этом сообщил руководитель регионального штаба движения Кирилл Смирнов.
«Шествие будет идти по Невскому проспекту в течение одного часа», — отметил Смирнов на пресс-конференции ТАСС. Заявка на проведение шествия 9 мая уже подана, однако окончательное решение по ней еще не принято. Шествие предлагается начать в 14:00 от площади Александра Невского и провести по Невскому проспекту до 15:00.
Участие в шествии добровольное. Каждый может прийти с портретом родственника — ветерана, труженика тыла или узника концлагеря. Рекомендуется использовать облегченные конструкции формата А4 или А3, предпочтительно из пластика, чтобы обеспечить безопасность и удобство. Категорически запрещено приносить политические транспаранты, лозунги или баннеры с рекламой — акция посвящена исключительно личной памяти о героях войны. Для онлайн-формата любой желающий может загрузить фотографии и данные о своих родственниках на специальный сайт движения. Для предотвращения злоупотреблений материалы проходят тщательную проверку волонтерами и с помощью искусственного интеллекта.
Глава городского комитета по культуре Федор Болтин выразил сомнение, что столь масштабное шествие возможно провести за один час, напомнив, что в 2022 году в акции приняли участие более миллиона человек. Организаторы отмечают, что время проведения может быть скорректировано в зависимости от решения городских властей.
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