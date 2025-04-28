Ветеран СВО Рожков вернул память о челябинском герое Великой Отечественной войны

Земля с места захоронения челябинского красноармейца Нуретдина Садретдинова, погибшего в годы Великой Отечественной войны, будет доставлена на его родину — в село Муслюмово Кунашакского района Челябинской области. Одним из организаторов перезахоронения стал ветеран СВО, координатор проектов фонда «Объединение.РФ». Алексей Рожков. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на газету «Знамя труда».
«Я часто встречаюсь с семьями участников СВО в рамках своей общественной работы. И во время одной из таких встреч в Кунашакском районе мне рассказали об истории Нуретдина, затем я прочитал об этом в местной газете „Знамя труда“. Эта история тронула меня, и мне захотелось помочь, чтобы останки героя вернулись на родину. Благодаря поисковым отрядам и нашей совместной работе мы восстанавливаем связь поколений, возвращаем имена и судьбы», — поделился Рожков.
Останки Нуретдина Садретдинова были обнаружены поисковым отрядом «Обелиск 92/2» под Санкт-Петербургом. Правнучка героя посетит братскую могилу, где он был похоронен, и мемориал «Новая Малукса», чтобы забрать землю для перезахоронения в Муслюмово.
Новость об обнаружении останков стала неожиданностью для семьи, считавшей Садретдинова пропавшим без вести с 1944 года. По словам родственницы Мавлихи Султановой, его жена до последнего надеялась на его возвращение из плена. После церемонии перезахоронения в родном селе героя пройдет торжество в память о нем.
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