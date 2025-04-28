Телеведущую «Дождя»* Юлию Таратуту** объвили в розыск

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Таратуту разыскивают за уклонение от обязанностей иноагента
Таратуту разыскивают за уклонение от обязанностей иноагента Фото:

МВД объявило в розыск журналистку телеканала «Дождь» (признан в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Юлию Таратуту (признана иноагентом). Информация появилась в соответствующей базе МВД. 

«Таратута Ю.Л. <...> Основание для розыска: уголовная статья», — сказано в карточке. Как выяснили РИА Новости, журналистку разыскивают из-за уклонения от обязанностей иноагента.  

*Теленанал «Дождь» признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией

**Юлия Таратута признана иноагентом

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МВД объявило в розыск журналистку телеканала «Дождь» (признан в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Юлию Таратуту (признана иноагентом). Информация появилась в соответствующей базе МВД.  «Таратута Ю.Л. <...> Основание для розыска: уголовная статья», — сказано в карточке. Как выяснили РИА Новости, журналистку разыскивают из-за уклонения от обязанностей иноагента.   *Теленанал «Дождь» признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией **Юлия Таратута признана иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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