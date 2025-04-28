Телеведущую «Дождя»* Юлию Таратуту** объвили в розыск

МВД объявило в розыск журналистку телеканала «Дождь» (признан в России иностранным агентом и нежелательной организацией) Юлию Таратуту (признана иноагентом). Информация появилась в соответствующей базе МВД.
«Таратута Ю.Л. <...> Основание для розыска: уголовная статья», — сказано в карточке. Как выяснили РИА Новости, журналистку разыскивают из-за уклонения от обязанностей иноагента.
*Теленанал «Дождь» признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией
**Юлия Таратута признана иноагентом
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