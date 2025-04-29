В майские праздники на электросамокатах нельзя будет ездить по центральным улицам Екатеринбурга. Ограничения будут введены в вечернее время, частично в дневное и ночью. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.
На средствах индивидуальной мобильности (СИМ) нельзя будет ездить в майские праздники, включая проезжую часть и тротуары, в кольце улиц: Челюскинцев — переулок Красный — Шевченко — Свердлова — Ленина — Пушкина — Гоголя — Радищева — Московская. Ограничения на этих участках будут введены — с 20:00 до 2:00 — с 30 апреля на 1 мая, со 2 мая на 3 мая и с 5 на 6 мая. Затем 7 мая — с 9:00 до 16:00. И в ночь с 9 на 10 мая (с 00.10 до 5:00).
Плюс ко всему, в городе продолжают действовать ограничения для СИМ, согласно договору, подписанному в 2024 году между мэрией и кикшеринговыми компаниями. В частности, на самокатах (это касается как арендованных, так и личных) запрещено ездить в девяти точках города:
- ЦПКиО имени Маяковского;
- Парк «Зеленая роща»;
- Летний парк «Уралмаш» на улице Кировградская, 1 а;
- Эльмашевский парк на улице Баумана, 33;
- Парк имени Энгельса;
- Дендрарий на улице 8 Марта;
- Часть Преображенского парка (между скульптурой «Птица счастья» и берегом реки Патрушихи);
- Мост через реку Исеть по улице Челюскинцев;
- Олимпийская набережная (от моста на улице Челюскинцев до ДИВСа).
Также для арендованных СИМ на некоторых улицах города действуют ограничения скоростных режимов. До 10 километров в час:
- улица Вайнера (от улицы Куйбышева до проспекта Ленина);
- Царский мост на улице Декабристов;
- мост через реку Исеть по улице Малышева;
Ограничения до 15 километров в час введены:
- Тбилисский бульвар (от улицы Родонитовая до Академика Шварца);
- парк Камвольного комбината на улице Ферганская;
- парк Чкалова на улице Чкалова, 143;
- парк имени Архипова на улице Академика Бардина, 47;
- зеленая зона по улице Академика Бардина (от Чкалова до проезда Решетникова);
- парк 50-летия ВЛКСМ на улице Ясная, 18;
- сквер за Театром оперы и балета (от Мамина-Сибиряка до Красноармейской);
- парк XXII Партсъезда на Верх-Исетском бульваре;
- сквер на улице Татищева;
- Площадь коммунаров на проспекте Ленина, где расположен Вечный огонь;
- Южный парк на улице Академика Шварца;
- Преображенский парк на улице Академика Парина;
- сквер на улице Челюскинцев, где расположен памятник Уральскому танковому корпусу;
- Исторический сквер
Ограничение скорости самокатов введено также в квадрате улиц — 8 Марта — Малышева — Радищева — реки Исети. Там скорость ограничена до 20 километров в час.
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