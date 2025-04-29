В Екатеринбурге введен запрет езды на электросамокатах в майские праздники. Карта

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Репетиция парада Победы. Екатеринбург , знак стоп, военная полиция, дождь, электросамокаты, кикшеринг
Допограничения будут действовать вечером Фото:

В майские праздники на электросамокатах нельзя будет ездить по центральным улицам Екатеринбурга. Ограничения будут введены в вечернее время, частично в дневное и ночью. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии.

На средствах индивидуальной мобильности (СИМ) нельзя будет ездить в майские праздники, включая проезжую часть и тротуары, в кольце улиц: Челюскинцев — переулок Красный — Шевченко — Свердлова — Ленина — Пушкина — Гоголя — Радищева — Московская. Ограничения на этих участках будут введены — с 20:00 до 2:00 — с 30 апреля на 1 мая, со 2 мая на 3 мая и с 5 на 6 мая. Затем 7 мая — с 9:00 до 16:00. И в ночь с 9 на 10 мая (с 00.10 до 5:00).

Плюс ко всему, в городе продолжают действовать ограничения для СИМ, согласно договору, подписанному в 2024 году между мэрией и кикшеринговыми компаниями. В частности, на самокатах (это касается как арендованных, так и личных) запрещено ездить в девяти точках города:

  1. ЦПКиО имени Маяковского;
  2. Парк «Зеленая роща»;
  3. Летний парк «Уралмаш» на улице Кировградская, 1 а;
  4. Эльмашевский парк на улице Баумана, 33;
  5. Парк имени Энгельса;
  6. Дендрарий на улице 8 Марта;
  7. Часть Преображенского парка (между скульптурой «Птица счастья» и берегом реки Патрушихи);
  8. Мост через реку Исеть по улице Челюскинцев;
  9. Олимпийская набережная (от моста на улице Челюскинцев до ДИВСа).

Также для арендованных СИМ на некоторых улицах города действуют ограничения скоростных режимов. До 10 километров в час:

  • улица Вайнера (от улицы Куйбышева до проспекта Ленина);
  • Царский мост на улице Декабристов;
  • мост через реку Исеть по улице Малышева;

Ограничения до 15 километров в час введены:

  • Тбилисский бульвар (от улицы Родонитовая до Академика Шварца);
  • парк Камвольного комбината на улице Ферганская;
  • парк Чкалова на улице Чкалова, 143;
  • парк имени Архипова на улице Академика Бардина, 47;
  • зеленая зона по улице Академика Бардина (от Чкалова до проезда Решетникова);
  • парк 50-летия ВЛКСМ на улице Ясная, 18;
  • сквер за Театром оперы и балета (от Мамина-Сибиряка до Красноармейской);
  • парк XXII Партсъезда на Верх-Исетском бульваре;
  • сквер на улице Татищева;
  • Площадь коммунаров на проспекте Ленина, где расположен Вечный огонь;
  • Южный парк на улице Академика Шварца;
  • Преображенский парк на улице Академика Парина;
  • сквер на улице Челюскинцев, где расположен памятник Уральскому танковому корпусу;
  • Исторический сквер

Ограничение скорости самокатов введено также в квадрате улиц — 8 Марта — Малышева — Радищева — реки Исети. Там скорость ограничена до 20 километров в час.

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В майские праздники на электросамокатах нельзя будет ездить по центральным улицам Екатеринбурга. Ограничения будут введены в вечернее время, частично в дневное и ночью. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. На средствах индивидуальной мобильности (СИМ) нельзя будет ездить в майские праздники, включая проезжую часть и тротуары, в кольце улиц: Челюскинцев — переулок Красный — Шевченко — Свердлова — Ленина — Пушкина — Гоголя — Радищева — Московская. Ограничения на этих участках будут введены — с 20:00 до 2:00 — с 30 апреля на 1 мая, со 2 мая на 3 мая и с 5 на 6 мая. Затем 7 мая — с 9:00 до 16:00. И в ночь с 9 на 10 мая (с 00.10 до 5:00). Плюс ко всему, в городе продолжают действовать ограничения для СИМ, согласно договору, подписанному в 2024 году между мэрией и кикшеринговыми компаниями. В частности, на самокатах (это касается как арендованных, так и личных) запрещено ездить в девяти точках города: Также для арендованных СИМ на некоторых улицах города действуют ограничения скоростных режимов. До 10 километров в час: Ограничения до 15 километров в час введены: Ограничение скорости самокатов введено также в квадрате улиц — 8 Марта — Малышева — Радищева — реки Исети. Там скорость ограничена до 20 километров в час.
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© Служба новостей «URA.RU»
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