В Екатеринбурге введен запрет езды на электросамокатах в майские праздники. Карта

29 апреля 2025 в 17:52 Размер текста - 17 +

Допограничения будут действовать вечером Фото: Илья Московец © URA.RU В майские праздники на электросамокатах нельзя будет ездить по центральным улицам Екатеринбурга. Ограничения будут введены в вечернее время, частично в дневное и ночью. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. На средствах индивидуальной мобильности (СИМ) нельзя будет ездить в майские праздники, включая проезжую часть и тротуары, в кольце улиц: Челюскинцев — переулок Красный — Шевченко — Свердлова — Ленина — Пушкина — Гоголя — Радищева — Московская. Ограничения на этих участках будут введены — с 20:00 до 2:00 — с 30 апреля на 1 мая, со 2 мая на 3 мая и с 5 на 6 мая. Затем 7 мая — с 9:00 до 16:00. И в ночь с 9 на 10 мая (с 00.10 до 5:00). Плюс ко всему, в городе продолжают действовать ограничения для СИМ, согласно договору, подписанному в 2024 году между мэрией и кикшеринговыми компаниями. В частности, на самокатах (это касается как арендованных, так и личных) запрещено ездить в девяти точках города: ЦПКиО имени Маяковского; Парк «Зеленая роща»; Летний парк «Уралмаш» на улице Кировградская, 1 а; Эльмашевский парк на улице Баумана, 33; Парк имени Энгельса; Дендрарий на улице 8 Марта; Часть Преображенского парка (между скульптурой «Птица счастья» и берегом реки Патрушихи); Мост через реку Исеть по улице Челюскинцев; Олимпийская набережная (от моста на улице Челюскинцев до ДИВСа). Также для арендованных СИМ на некоторых улицах города действуют ограничения скоростных режимов. До 10 километров в час: улица Вайнера (от улицы Куйбышева до проспекта Ленина);

Царский мост на улице Декабристов;

мост через реку Исеть по улице Малышева; Ограничения до 15 километров в час введены: Тбилисский бульвар (от улицы Родонитовая до Академика Шварца);

парк Камвольного комбината на улице Ферганская;

парк Чкалова на улице Чкалова, 143;

парк имени Архипова на улице Академика Бардина, 47;

зеленая зона по улице Академика Бардина (от Чкалова до проезда Решетникова);

парк 50-летия ВЛКСМ на улице Ясная, 18;

сквер за Театром оперы и балета (от Мамина-Сибиряка до Красноармейской);

парк XXII Партсъезда на Верх-Исетском бульваре;

сквер на улице Татищева;

Площадь коммунаров на проспекте Ленина, где расположен Вечный огонь;

Южный парк на улице Академика Шварца;

Преображенский парк на улице Академика Парина;

сквер на улице Челюскинцев, где расположен памятник Уральскому танковому корпусу;

Исторический сквер Ограничение скорости самокатов введено также в квадрате улиц — 8 Марта — Малышева — Радищева — реки Исети. Там скорость ограничена до 20 километров в час. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В майские праздники на электросамокатах нельзя будет ездить по центральным улицам Екатеринбурга. Ограничения будут введены в вечернее время, частично в дневное и ночью. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. На средствах индивидуальной мобильности (СИМ) нельзя будет ездить в майские праздники, включая проезжую часть и тротуары, в кольце улиц: Челюскинцев — переулок Красный — Шевченко — Свердлова — Ленина — Пушкина — Гоголя — Радищева — Московская. Ограничения на этих участках будут введены — с 20:00 до 2:00 — с 30 апреля на 1 мая, со 2 мая на 3 мая и с 5 на 6 мая. Затем 7 мая — с 9:00 до 16:00. И в ночь с 9 на 10 мая (с 00.10 до 5:00). Плюс ко всему, в городе продолжают действовать ограничения для СИМ, согласно договору, подписанному в 2024 году между мэрией и кикшеринговыми компаниями. В частности, на самокатах (это касается как арендованных, так и личных) запрещено ездить в девяти точках города: Также для арендованных СИМ на некоторых улицах города действуют ограничения скоростных режимов. До 10 километров в час: Ограничения до 15 километров в час введены: Ограничение скорости самокатов введено также в квадрате улиц — 8 Марта — Малышева — Радищева — реки Исети. Там скорость ограничена до 20 километров в час.