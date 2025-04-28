В Тюмени придумали, как бороться с криптовалютными фермами

В Тюменской области утвержден план по противодействию «серому» майнингу. Об этом сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.
«В Тюменской области утвердили план по борьбе с „серым“ майнингом. Документ представил директор регионального департамента ЖКХ Семён Тегенцев на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Тюменской области», — говорится в сообщении.
План подразумевает регулярные подомовые обходы, передачу в УМВД данных о признаках незаконного майнинга и ограничение электроснабжения в случае выявления незаконных криптовалютных ферм.
Отмечается, что официально зарегистрированных майнинговых ферм в Тюменской области в настоящий момент нет. К любому участнику «серого» майнинга намерены применять все возможные меры наказания. «Незамедлительное отключение майнера. Анализ объёма потреблённой им энергии, стоимость которой он обязан возместить. Административная и уголовная ответственность», — пояснил заместитель губернатора региона Павел Перевалов.
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