В Свердловской областной больнице усовершенствовали систему помощи пациентам с проблемами суставов

Новое артроскопическое оборудование появилось в травматологическом отделении Свердловской областной клинической больницы №1. С его помощью лечение пациентов с заболеваниями суставов стало более быстрым и качественным, рассказал URA.RU главврач больницы Игорь Трофимов. Помогли с закупкой оборудования депутат Госдумы от Свердловской области Лев Ковпак и его семья.
«Артроскопическое оборудование используется для диагностики заболеваний суставов и проведения внутрисуставных операций. Используем его активно, операции стали более качественными и быстрыми: если раньше требовались открытые манипуляции на суставах, то теперь достаточно микроразреза», — рассказал Трофимов. Как следствие, уменьшилось число послеоперационных осложнений, сократился срок пребывания пациентов в стационаре, ускорилось их выздоровление.
Артроскопическое оборудование в операционном блоке травматологического отделения больницы появилось в ноябре прошлого года. Его приобрели Лев Ковпак с братьями и отцом Игорем Ковпаком (основатель сети магазинов «Кировский»). Помощь больницам региона депутат оказывает постоянно.
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