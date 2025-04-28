28 апреля 2025

В Свердловской областной больнице усовершенствовали систему помощи пациентам с проблемами суставов

Депутат Госдумы Ковпак приобрел для СОКБ №1 новое оборудование
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое оборудование появилось в областной больнице в ноябре
Новое оборудование появилось в областной больнице в ноябре Фото:

Новое артроскопическое оборудование появилось в травматологическом отделении Свердловской областной клинической больницы №1. С его помощью лечение пациентов с заболеваниями суставов стало более быстрым и качественным, рассказал URA.RU главврач больницы Игорь Трофимов. Помогли с закупкой оборудования депутат Госдумы от Свердловской области Лев Ковпак и его семья.

«Артроскопическое оборудование используется для диагностики заболеваний суставов и проведения внутрисуставных операций. Используем его активно, операции стали более качественными и быстрыми: если раньше требовались открытые манипуляции на суставах, то теперь достаточно микроразреза», — рассказал Трофимов. Как следствие, уменьшилось число послеоперационных осложнений, сократился срок пребывания пациентов в стационаре, ускорилось их выздоровление.

Артроскопическое оборудование в операционном блоке травматологического отделения больницы появилось в ноябре прошлого года. Его приобрели Лев Ковпак с братьями и отцом Игорем Ковпаком (основатель сети магазинов «Кировский»). Помощь больницам региона депутат оказывает постоянно.

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Новое артроскопическое оборудование появилось в травматологическом отделении Свердловской областной клинической больницы №1. С его помощью лечение пациентов с заболеваниями суставов стало более быстрым и качественным, рассказал URA.RU главврач больницы Игорь Трофимов. Помогли с закупкой оборудования депутат Госдумы от Свердловской области Лев Ковпак и его семья. «Артроскопическое оборудование используется для диагностики заболеваний суставов и проведения внутрисуставных операций. Используем его активно, операции стали более качественными и быстрыми: если раньше требовались открытые манипуляции на суставах, то теперь достаточно микроразреза», — рассказал Трофимов. Как следствие, уменьшилось число послеоперационных осложнений, сократился срок пребывания пациентов в стационаре, ускорилось их выздоровление. Артроскопическое оборудование в операционном блоке травматологического отделения больницы появилось в ноябре прошлого года. Его приобрели Лев Ковпак с братьями и отцом Игорем Ковпаком (основатель сети магазинов «Кировский»). Помощь больницам региона депутат оказывает постоянно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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