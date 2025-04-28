Губернатор Тюменской области Александр Моор освободил Андрея Михновича от должности директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности — он не будет продолжать карьеру в правительстве. Должность в департаменте Михнович получил в 2019 году после работы в тюменском МЧС — он занимал ее ровно пять лет. Что еще известно о бывшем чиновнике регионального правительства — в материале URA.RU.
Личная жизнь и образование
Андрей Михнович родился в Тюмени в 1980 году, ему 44 года. В биографии на официальном сайте тюменских органов госвласти отмечено, что он женат и воспитывает двоих детей.
К 2000 году отучился по специальности «Пожарная безопасность» в филиале Академии государственной противопожарной службы МВД России в Екатеринбурге. Через 10 лет, имея семилетний стаж службы в МЧС, выпустился с того же направления, но уже в Уральском институте государственной противопожарной службы МЧС России, тогда же получил квалификацию «инженер».
Почти 20 лет в МЧС
В официальной биографии Андрея Михновича сказано, что с 2000 по 2003 год он работал инспектором отдела координации деятельности в управлении государственной противопожарной службы, ГУВД Тюменской области. После он начал службу в главном управлении МЧС России по Тюменской области.
В 2015 году получил должность замначальника ГУ МЧС по области и проработал на этом посту вплоть до назначения в правительстве региона в 2019 году. За годы службы получил ряд наград, в числе которых медаль «За отличие в ликвидации последствий ЧС».
Последний пост и отставка
О создании в Тюменской области департамента гражданской защиты и пожарной безопасности было объявлено в самом конце 2018 года — в апреле 2019 года ведомство получило первого директора, которым стал Андрей Михнович. При нем в области появилась самостоятельная противопожарная служба. Под руководством Михновича департамент, в полномочия которого входит защита населения от природных ЧС, встретил самый крупный паводок в истории, который произошел в 2024 году.
Андрей Михнович ранее поделился с URA.RU, что сам решил не продлевать свой контракт, он хочет отдохнуть, а после уйти в преподавательство. О его отставке объявили 28 апреля 2025 года.
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