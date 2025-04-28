Почтовые отделения Свердловской области изменят график работы

Рабочий день почтовых отделений Свердловской области 30 апреля сократят на один час, а следующий день станет выходным. График работы изменится в связи с Праздником Весны и Труда, рассказали URA.RU в пресс-службе «Почты России».
«1 мая почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России», — пояснили там.
Отделения возобновят работу по обычному расписанию 2 мая. Уточнить актуальное расписание можно на сайте или в приложении компании.
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