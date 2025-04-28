Почтовые отделения Свердловской области изменят график работы

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График работы изменится в связи с 1 Мая
График работы изменится в связи с 1 Мая Фото:

Рабочий день почтовых отделений Свердловской области 30 апреля сократят на один час, а следующий день станет выходным. График работы изменится в связи с Праздником Весны и Труда, рассказали URA.RU в пресс-службе «Почты России».

«1 мая почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России», — пояснили там.

Отделения возобновят работу по обычному расписанию 2 мая. Уточнить актуальное расписание можно на сайте или в приложении компании.

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Рабочий день почтовых отделений Свердловской области 30 апреля сократят на один час, а следующий день станет выходным. График работы изменится в связи с Праздником Весны и Труда, рассказали URA.RU в пресс-службе «Почты России». «1 мая почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда России», — пояснили там. Отделения возобновят работу по обычному расписанию 2 мая. Уточнить актуальное расписание можно на сайте или в приложении компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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