В Тюмени мужчина выпал из окна седьмого этажа

В Тюмени из окна седьмого этажа дома на улице Вересковой выпал мужчина. Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы.
«Выпал из окна. С высоты седьмого этажа», — приводит слова свидетелей telegram-канал «ЧС Тюмень».
В полиции URA.RU сообщили, что мужчина после падения был передан фельдшерам скорой помощи. «Он был один в квартире. Предварительно, находился в состоянии опьянения», — пояснили агентству в ведомстве.
По данным полиции, на момент публикации пострадавший был жив. URA.RU запросило в региональном департаменте здравоохранения информацию о его состоянии, ответ ожидается.
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