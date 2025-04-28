В Тюмени мужчина выпал из окна седьмого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительно, выпавший находился в состоянии опьянения
Предварительно, выпавший находился в состоянии опьянения Фото:

В Тюмени из окна седьмого этажа дома на улице Вересковой выпал мужчина. Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы. 

«Выпал из окна. С высоты седьмого этажа», — приводит слова свидетелей telegram-канал «ЧС Тюмень».

В полиции URA.RU сообщили, что мужчина после падения был передан фельдшерам скорой помощи. «Он был один в квартире. Предварительно, находился в состоянии опьянения», — пояснили агентству в ведомстве.

По данным полиции, на момент публикации пострадавший был жив. URA.RU запросило в региональном департаменте здравоохранения информацию о его состоянии, ответ ожидается.

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В Тюмени из окна седьмого этажа дома на улице Вересковой выпал мужчина. Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы.  «Выпал из окна. С высоты седьмого этажа», — приводит слова свидетелей telegram-канал «ЧС Тюмень». В полиции URA.RU сообщили, что мужчина после падения был передан фельдшерам скорой помощи. «Он был один в квартире. Предварительно, находился в состоянии опьянения», — пояснили агентству в ведомстве. По данным полиции, на момент публикации пострадавший был жив. URA.RU запросило в региональном департаменте здравоохранения информацию о его состоянии, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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