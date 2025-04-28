В Перми весь день держатся 10-балльные пробки. Скрин

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Движение на улицах Перми в некоторых местах парализовано
Движение на улицах Перми в некоторых местах парализовано Фото:
новость из сюжета
Снегопад в Перми в апреле 2025 года

Пермь почти весь день стоит в пробках, которые достигают 10 баллов. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Карты».

«Пробки в Перми составляют 10 баллов», — следует из данных сервиса. К восьми часа вечера на территории Перми отмечено более пяти ДТП.

Ранее сообщалось, что Пермь накрыл один из сильнейших снегопадов за историю города. В городе с утра задерживается движение транспорта и наблюдаются массовые аварии.

В Перми затруднено движение по улицам
В Перми затруднено движение по улицам
Фото:

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Пермь почти весь день стоит в пробках, которые достигают 10 баллов. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Карты». «Пробки в Перми составляют 10 баллов», — следует из данных сервиса. К восьми часа вечера на территории Перми отмечено более пяти ДТП. Ранее сообщалось, что Пермь накрыл один из сильнейших снегопадов за историю города. В городе с утра задерживается движение транспорта и наблюдаются массовые аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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