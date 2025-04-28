Движение на улицах Перми в некоторых местах парализовано
новость из сюжетаСнегопад в Перми в апреле 2025 года
Пермь почти весь день стоит в пробках, которые достигают 10 баллов. Такие данные приводит сервис «Яндекс. Карты».
«Пробки в Перми составляют 10 баллов», — следует из данных сервиса. К восьми часа вечера на территории Перми отмечено более пяти ДТП.
Ранее сообщалось, что Пермь накрыл один из сильнейших снегопадов за историю города. В городе с утра задерживается движение транспорта и наблюдаются массовые аварии.
В Перми затруднено движение по улицам
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