Курганские власти и теплоэнергетики завершили отопительный сезон

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В Кургане завершается отопительный сезон
В Кургане завершается отопительный сезон Фото:

Власти Кургана приняли решение завершить отопительный сезон с 30 апреля 2024 года. Подача теплоносителя будет прекращена для всех категорий потребителей, включая жилые дома и объекты социальной сферы. Об этом сообщается на официальном сайте Курганской генерирующей компании (КГК).

«Постановлением администрации города Кургана принято решение завершить отопительный сезон с 30 апреля. Подача теплоносителя будет завершена для всех потребителей, включая жилые дома и объекты соцсферы. Напомним, отопительный сезон 2024-2025 годов начался в Кургане первого октября. Он прошел в штатном режиме», — указано на сайте КГК.

После завершения отопительного сезона городские ТЭЦ и тепловые сети переведут на летний режим работы. С 12 мая специалисты «Курганской генерирующей компании» приступят к плановым ремонтным работам оборудования и тепловых сетей. Для координации подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социальных объектов к следующему отопительному сезону в Кургане будет работать специальный штаб при городской администрации.

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Власти Кургана приняли решение завершить отопительный сезон с 30 апреля 2024 года. Подача теплоносителя будет прекращена для всех категорий потребителей, включая жилые дома и объекты социальной сферы. Об этом сообщается на официальном сайте Курганской генерирующей компании (КГК). «Постановлением администрации города Кургана принято решение завершить отопительный сезон с 30 апреля. Подача теплоносителя будет завершена для всех потребителей, включая жилые дома и объекты соцсферы. Напомним, отопительный сезон 2024-2025 годов начался в Кургане первого октября. Он прошел в штатном режиме», — указано на сайте КГК. После завершения отопительного сезона городские ТЭЦ и тепловые сети переведут на летний режим работы. С 12 мая специалисты «Курганской генерирующей компании» приступят к плановым ремонтным работам оборудования и тепловых сетей. Для координации подготовки жилищно-коммунального хозяйства и социальных объектов к следующему отопительному сезону в Кургане будет работать специальный штаб при городской администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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