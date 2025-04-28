Политические перемены: главные новости Кургана за 28 апреля

Часть курганских депутатов рискует не пройти в облдуму
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Партия в Курганской области партии рискует остаться без мандата
Партия в Курганской области партии рискует остаться без мандата Фото:

В Курганской области готовятся к выборам в областной думе. Однако не у всех все хорошо. Например, партия «Справедливая Россия» рискует потерять мандат. URA.RU собрало главные и важные новости, которые произошли в Кургане за 28 апреля. 

Юный водитель питбайка столкнулся с автомобилем

В селе Белозерском Курганской области на улице Карла Маркса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя питбайка и легкового автомобиля «Ока». О случившемся сообщают очевидцы в социальных сетях, отмечая, что это уже не первый подобный инцидент на этой улице за последние сутки.

По данным telegram-канала «ИС „Белозерское“», юный водитель питбайка врезался в легковой автомобиль. На месте происшествия работают сотрудники пожарной части ПСЧ-21, участковый и ожидается прибытие сотрудников ДПС для выяснения обстоятельств аварии.

Область готовится к многодневным выборам

В Курганской области выборы депутатов областной думы пройдут в многодневном формате. Об этом сообщил председатель региональной избирательной комиссии Роман Скиндерев. Сейчас обсуждается, будет ли голосование длиться два или три дня. Особое внимание уделяется вопросам сохранности бюллетеней, применению сейф-пакетов и организации видеонаблюдения.

Также продолжается работа с механизмом «Мобильный избиратель» и проектом «ИнформУИК». Комиссия подала заявку на проведение дистанционного электронного голосования в регионе, что должно повысить доступность выборов для жителей.

Оранжевый уровень погодной опасности

С 29 по 30 апреля в Курганской области вводится оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного штормового ветра с порывами до 21-26 м/с. Об этом предупреждает региональная система оповещения РСЧС. Жителям региона рекомендуется соблюдать меры предосторожности и в случае необходимости обращаться за помощью по телефону 112.

Власти региона просят граждан по возможности ограничить выход на улицу в период неблагоприятных погодных условий и быть внимательными при передвижении на транспорте.

Партия может остаться без мандатов

По информации источников, близких к Курганской областной думе, региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду» рискует остаться без представительства в новом созыве. Действующий депутат Роин Цховребов, который считается ключевой фигурой партии в регионе, не планирует участвовать в выборах 2025 года.

Встреча лидера партии Сергея Миронова с властями Курганской области не принесла ощутимых результатов. По мнению инсайдеров, у партии нет новых заметных и перспективных кандидатов, способных заменить Цховребова и обеспечить прохождение в областной парламент.

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В Курганской области готовятся к выборам в областной думе. Однако не у всех все хорошо. Например, партия «Справедливая Россия» рискует потерять мандат. URA.RU собрало главные и важные новости, которые произошли в Кургане за 28 апреля.  Юный водитель питбайка столкнулся с автомобилем В селе Белозерском Курганской области на улице Карла Маркса произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего водителя питбайка и легкового автомобиля «Ока». О случившемся сообщают очевидцы в социальных сетях, отмечая, что это уже не первый подобный инцидент на этой улице за последние сутки. По данным telegram-канала «ИС „Белозерское“», юный водитель питбайка врезался в легковой автомобиль. На месте происшествия работают сотрудники пожарной части ПСЧ-21, участковый и ожидается прибытие сотрудников ДПС для выяснения обстоятельств аварии. Область готовится к многодневным выборам В Курганской области выборы депутатов областной думы пройдут в многодневном формате. Об этом сообщил председатель региональной избирательной комиссии Роман Скиндерев. Сейчас обсуждается, будет ли голосование длиться два или три дня. Особое внимание уделяется вопросам сохранности бюллетеней, применению сейф-пакетов и организации видеонаблюдения. Также продолжается работа с механизмом «Мобильный избиратель» и проектом «ИнформУИК». Комиссия подала заявку на проведение дистанционного электронного голосования в регионе, что должно повысить доступность выборов для жителей. Оранжевый уровень погодной опасности С 29 по 30 апреля в Курганской области вводится оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного штормового ветра с порывами до 21-26 м/с. Об этом предупреждает региональная система оповещения РСЧС. Жителям региона рекомендуется соблюдать меры предосторожности и в случае необходимости обращаться за помощью по телефону 112. Власти региона просят граждан по возможности ограничить выход на улицу в период неблагоприятных погодных условий и быть внимательными при передвижении на транспорте. Партия может остаться без мандатов По информации источников, близких к Курганской областной думе, региональное отделение партии «Справедливая Россия — За правду» рискует остаться без представительства в новом созыве. Действующий депутат Роин Цховребов, который считается ключевой фигурой партии в регионе, не планирует участвовать в выборах 2025 года. Встреча лидера партии Сергея Миронова с властями Курганской области не принесла ощутимых результатов. По мнению инсайдеров, у партии нет новых заметных и перспективных кандидатов, способных заменить Цховребова и обеспечить прохождение в областной парламент.
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