Подполковник Иванников: Зеленскому невыгодно завершать конфликт и это скажется на перемирии

Решение президента России Владимира Путина объявить трехдневное перемирие с Украиной в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне крайне невыгодно для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом рассказал кандидат исторических наук, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник Олег Иванников. Он отметил, что инициатива России стала для Зеленского «ударом ниже пояса» и это так или иначе скажется на перемирии в целом.
«Для всего мирового сообщества важно оценить урок гуманизма, который им преподает Владимир Путин. Им важно увидеть в России гаранта будущих мирных переговоров. Однако для Зеленского это решение стало ударом ниже пояса, так как нацистский киевский режим не был готов к этому [практически сразу после недавнего пасхального перемирия]. Поэтому он попытается сделать все возможное, чтобы вновь сорвать мирные российские инициативы и продолжить свою агрессивную военную операцию», — рассказал эксперт в беседе с журналистом URA.RU.
Иванников добавил, что Зеленскому в целом невыгоден мир с Россией в текущих условиях. Связано это с тем, что текущий киевский режим построен на поддержке от стран Запада — вся экономика Украины зависит от нее. И прекращение финансовой помощи по итогу приведет к краху всей команды Зеленского, как и его самого, уверен подполковник.
Спустя чуть больше недели с пасхального перемирия Владимир Путин вновь объявил о временном прекращении огня на Украине. Оно будет действовать с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.
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