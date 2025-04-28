Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

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Перемирие продлится с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая
Перемирие продлится с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая Фото:

Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Информацию сообщает Кремль. Перемирие будет действовать с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. 

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Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Информацию сообщает Кремль. Перемирие будет действовать с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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