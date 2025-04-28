Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Перемирие продлится с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая
Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Информацию сообщает Кремль. Перемирие будет действовать с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая.
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