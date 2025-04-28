Президент США Дональд Трамп выступил за то, чтобы режим прекращения огня на территории Украины был установлен на постоянной основе. Так он отреагировал на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Победы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Как я понимаю, президент Путин сегодня утром объявил о временном прекращении огня. Президент [Трамп] четко дал понять, что хочет увидеть постоянное прекращение огня», — заявила Ливитт в ходе брифинга для журналистов.
По словам пресс-секретаря, Трамп выразил уверенность в возможности урегулирования конфликта в будущем. По его мнению, президенты обеих сторон должны начать переговоры и совместно выработать решение, способствующее прекращению противостояния.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук выразил одобрение инициативе Путина, предложившего установить перемирие в связи с 80-й годовщиной Победы. Дмитрук отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, напротив, регулярно ищут причины для продолжения боевых действий, передает «Царьград».
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