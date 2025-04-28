В Белом доме прокомментировали объявленное РФ перемирие в дни 80-летия Победы

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Трамп настроен оптимистично относительно заключения мира между РФ и Украиной
Трамп настроен оптимистично относительно заключения мира между РФ и Украиной Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп выступил за то, чтобы режим прекращения огня на территории Украины был установлен на постоянной основе. Так он отреагировал на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Победы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Как я понимаю, президент Путин сегодня утром объявил о временном прекращении огня. Президент [Трамп] четко дал понять, что хочет увидеть постоянное прекращение огня», — заявила Ливитт в ходе брифинга для журналистов.

По словам пресс-секретаря, Трамп выразил уверенность в возможности урегулирования конфликта в будущем. По его мнению, президенты обеих сторон должны начать переговоры и совместно выработать решение, способствующее прекращению противостояния.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук выразил одобрение инициативе Путина, предложившего установить перемирие в связи с 80-й годовщиной Победы. Дмитрук отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, напротив, регулярно ищут причины для продолжения боевых действий, передает «Царьград».

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Президент США Дональд Трамп выступил за то, чтобы режим прекращения огня на территории Украины был установлен на постоянной основе. Так он отреагировал на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Победы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. «Как я понимаю, президент Путин сегодня утром объявил о временном прекращении огня. Президент [Трамп] четко дал понять, что хочет увидеть постоянное прекращение огня», — заявила Ливитт в ходе брифинга для журналистов. По словам пресс-секретаря, Трамп выразил уверенность в возможности урегулирования конфликта в будущем. По его мнению, президенты обеих сторон должны начать переговоры и совместно выработать решение, способствующее прекращению противостояния. Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук выразил одобрение инициативе Путина, предложившего установить перемирие в связи с 80-й годовщиной Победы. Дмитрук отметил, что президент Украины Владимир Зеленский, напротив, регулярно ищут причины для продолжения боевых действий, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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