Индия закупила у Франции десятки истребителей

Индия и Франция заключили соглашение о поставках 26 французских истребителей Rafale Marine для нужд индийских Военно-морских сил. Об этом сообщает Министерство обороны Индии. Согласно документу, индийский флот получит 22 одноместных и 4 двухместных истребителя, а поставки завершатся к 2030 году.
«В рамках подписанного соглашения Военно-морские силы Индии получат 26 самолетов Rafale Marine. Экипажи будут проходить обучение как в Индии, так и во Франции», — говорится в сообщении индийского Минобороны. Ранее, в 2016 году, Индия уже закупила у Франции 36 истребителей Rafale для своих Военно-воздушных сил.
Франция активно экспортирует истребители Rafale на международном рынке. С 2015 года такими самолетами, помимо Индии, были оснащены вооруженные силы Катара, Египта, Греции, ОАЭ, Индонезии и Хорватии, отмечает телеканал BFMTV.
Россия выступила с инициативой заключения межправительственного соглашения с Индией, предусматривающего увеличение объемов экспорта коксующегося угля до 40 миллионов тонн к 2035 году. Вопросы расширения сотрудничества в данной сфере были рассмотрены в ходе переговоров с индийскими представителями энергетической отрасли., напоминает «Царьград».
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