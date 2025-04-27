27 апреля 2025

В депмолодежи ЯНАО появится новый чиновник

Глава ЯНАО ввел пост куратора проекта «Молодежь и дети»
© Служба новостей «URA.RU»
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Постановление вступит в силу 1 мая
Постановление вступит в силу 1 мая Фото:

В ямальском департаменте молодежной политики введена должность управляющего проектом «Молодежь и дети». Она предусматривает выполнение функций по организации работы комиссии Госсовета РФ в этом направлении. Соответствующее постановление подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«О внесении изменения в структуру департамента молодежной политики Ямало-Ненецкого автономного округа... Постановлением предусмотрено введение должности управляющего проектом в связи с возложением функций по организации работы комиссии Государственного совета РФ по направлению „Молодежь и дети“» — написано в комментарии к документу.

Уточняется, что постановление вступит в силу 1 мая. Управляющий проектом будет в подчинении у первого заместителя директора департамента.

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В ямальском департаменте молодежной политики введена должность управляющего проектом «Молодежь и дети». Она предусматривает выполнение функций по организации работы комиссии Госсовета РФ в этом направлении. Соответствующее постановление подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «О внесении изменения в структуру департамента молодежной политики Ямало-Ненецкого автономного округа... Постановлением предусмотрено введение должности управляющего проектом в связи с возложением функций по организации работы комиссии Государственного совета РФ по направлению „Молодежь и дети“» — написано в комментарии к документу. Уточняется, что постановление вступит в силу 1 мая. Управляющий проектом будет в подчинении у первого заместителя директора департамента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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