В депмолодежи ЯНАО появится новый чиновник

В ямальском департаменте молодежной политики введена должность управляющего проектом «Молодежь и дети». Она предусматривает выполнение функций по организации работы комиссии Госсовета РФ в этом направлении. Соответствующее постановление подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
«О внесении изменения в структуру департамента молодежной политики Ямало-Ненецкого автономного округа... Постановлением предусмотрено введение должности управляющего проектом в связи с возложением функций по организации работы комиссии Государственного совета РФ по направлению „Молодежь и дети“» — написано в комментарии к документу.
Уточняется, что постановление вступит в силу 1 мая. Управляющий проектом будет в подчинении у первого заместителя директора департамента.
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