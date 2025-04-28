Федеральную трассу М-5 перекрыли из-за снегопада для челябинских водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Трассу М-5 остановили из-за непогоды
Трассу М-5 остановили из-за непогоды Фото:

Водителям из Челябинской области сообщили о перекрытии федеральной трассы М-5 «Урал» в республике Башкортостан. Это связано со снегопадом, рассказали в URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«С 22:10 28 апреля введен перерыв движения для всех типов транспортных средств на участке автомобильной дороги федерального значения М-5 „Урал“ в Республике Башкортостан. Он действует на участке с км 1480+000 по км 1548+651 в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости)», — сообщили в Упрдоре.

Предполагается, что движение будет восстановлено 29 апреля 2025 года в 09:00 по местному времени. Однако срок возобновления транспортного сообщения может быть скорректирован в зависимости от продолжительности или завершения неблагоприятных погодных условий.

Как URA.RU писало ранее, в ночь на 29 апреля в Челябинской области прогнозировали снег. Зимние осадки уже пришли в Магнитогорск. 

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Водителям из Челябинской области сообщили о перекрытии федеральной трассы М-5 «Урал» в республике Башкортостан. Это связано со снегопадом, рассказали в URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «С 22:10 28 апреля введен перерыв движения для всех типов транспортных средств на участке автомобильной дороги федерального значения М-5 „Урал“ в Республике Башкортостан. Он действует на участке с км 1480+000 по км 1548+651 в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости)», — сообщили в Упрдоре. Предполагается, что движение будет восстановлено 29 апреля 2025 года в 09:00 по местному времени. Однако срок возобновления транспортного сообщения может быть скорректирован в зависимости от продолжительности или завершения неблагоприятных погодных условий. Как URA.RU писало ранее, в ночь на 29 апреля в Челябинской области прогнозировали снег. Зимние осадки уже пришли в Магнитогорск. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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