Госдеп раскрыл детали разговора Рубио с Лавровым

США серьезно настроены на урегулирование конфликта на Украине и готовы предпринимать дальнейшие шаги в направлении мирных переговоров. Об этом говорится в официальном сообщении госдепартамента, опубликованном после телефонного разговора госсекретаря Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«Рубио вчера разговаривал с Лавровым. После визита 25 апреля в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа, госсекретарь подчеркнул для своего российского коллеги следующие шаги в российско-украинских мирных переговорах и необходимость закончить конфликт сейчас. США серьезно настроены», — говорится в распространенном сообщении Госдепа.
Ранее Рубио заявлял, что Вашингтон готов поддержать мирное урегулирование, если обе стороны конфликта проявят серьезные намерения, иначе США прекратят посреднические усилия. По данным Bloomberg, американские власти обсуждали с европейскими коллегами в Париже возможность быстрого перехода к перемирию и прекращению огня на Украине в ближайшие недели.
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