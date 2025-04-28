Губернатор Текслер наградил двух глав и вице-мэра Челябинска

Губернатор Алексей Текслер наградил медалью «За заслуги перед Челябинской областью» глав двух районов Евгения Ваганова и Рамиля Вакилова, а также вице-мэра Челябинска Владимира Шамне. Об этом говорится в постановлении главы региона.
«Наградить медалью „За заслуги перед Челябинской областью“ III степени: Ваганова Евгения Григорьевича — главу Сосновского муниципального района Челябинской области; Вакилова Рамиля Гаибназаровича — главу Кунашакского муниципального района; Шамне Владимира Валентиновича — заместителя главы города по строительству администрации Челябинска», — говорится в тексте документа. Решение вынесено на основании регионального закона «О наградах Челябинской области».
Алексей Текслер оценил вклад награждаемых в социально-экономическое развитие Челябинской области. Он также отметил их многолетний добросовестный труд.
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