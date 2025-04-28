28 апреля 2025

Губернатор Текслер наградил двух глав и вице-мэра Челябинска

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Губернатор Алексей Текслер отметил вклад трех руководителей в развитие региона
Губернатор Алексей Текслер отметил вклад трех руководителей в развитие региона Фото:

Губернатор Алексей Текслер наградил медалью «За заслуги перед Челябинской областью» глав двух районов Евгения Ваганова и Рамиля Вакилова, а также вице-мэра Челябинска Владимира Шамне. Об этом говорится в постановлении главы региона.

«Наградить медалью „За заслуги перед Челябинской областью“ III степени: Ваганова Евгения Григорьевича — главу Сосновского муниципального района Челябинской области; Вакилова Рамиля Гаибназаровича — главу Кунашакского муниципального района; Шамне Владимира Валентиновича — заместителя главы города по строительству администрации Челябинска», — говорится в тексте документа. Решение вынесено на основании регионального закона «О наградах Челябинской области».

Алексей Текслер оценил вклад награждаемых в социально-экономическое развитие Челябинской области. Он также отметил их многолетний добросовестный труд.

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Губернатор Алексей Текслер наградил медалью «За заслуги перед Челябинской областью» глав двух районов Евгения Ваганова и Рамиля Вакилова, а также вице-мэра Челябинска Владимира Шамне. Об этом говорится в постановлении главы региона. «Наградить медалью „За заслуги перед Челябинской областью“ III степени: Ваганова Евгения Григорьевича — главу Сосновского муниципального района Челябинской области; Вакилова Рамиля Гаибназаровича — главу Кунашакского муниципального района; Шамне Владимира Валентиновича — заместителя главы города по строительству администрации Челябинска», — говорится в тексте документа. Решение вынесено на основании регионального закона «О наградах Челябинской области». Алексей Текслер оценил вклад награждаемых в социально-экономическое развитие Челябинской области. Он также отметил их многолетний добросовестный труд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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