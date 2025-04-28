В Тюмени уже два месяца ищут пропавшего мужчину

В Тюмени уже два месяца ведутся поиски 39-летнего Алексея Сергеевича Притки, который исчез 21 февраля текущего года. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропал Притыка Алексей Сергеевич, 39 лет», — указано в ориентировке поисковиков в группе «Поисковый отряд „Лиза Алерт“ Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина славянской внешности, рост 184 см, нормального телосложения. Имеет русые волосы и голубые глаза. Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Алексея Притыки, просят незамедлительно сообщить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.
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