Мэр Тюмени рассказал, какую зону хотят благоустроить горожане

Сквер Депутатов в Тюмени лидирует в голосовании за благоустройство общественных пространств, набрав 15 729 голосов местных жителей. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев.
«Лидер голосования — сквер Депутатов, набравший 15 729 голосов. Второе место занимает площадь Борцов Революции с результатом около 13 тысяч голосов. Аллею Молодоженов поддержали более 12 тысяч участников», — рассказал мэр в своем telegram-канале.
Более 40 тысяч граждан выбрали проекты для благоустройства городских зон. Голосование продлится до 12 июня. Обновление территорий запланировано к юбилею города в 2026 году.
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