28 апреля 2025

Мэр Тюмени рассказал, какую зону хотят благоустроить горожане

Сквер Депутатов в Тюмени лидирует в голосовании за благоустройство
© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство тюменцев голосуют за благоустройство сквера Депутатов (архивное фото)
Большинство тюменцев голосуют за благоустройство сквера Депутатов (архивное фото) Фото:

Сквер Депутатов в Тюмени лидирует в голосовании за благоустройство общественных пространств, набрав 15 729 голосов местных жителей. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев.

«Лидер голосования — сквер Депутатов, набравший 15 729 голосов. Второе место занимает площадь Борцов Революции с результатом около 13 тысяч голосов. Аллею Молодоженов поддержали более 12 тысяч участников», — рассказал мэр в своем telegram-канале.

Более 40 тысяч граждан выбрали проекты для благоустройства городских зон. Голосование продлится до 12 июня. Обновление территорий запланировано к юбилею города в 2026 году.

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Сквер Депутатов в Тюмени лидирует в голосовании за благоустройство общественных пространств, набрав 15 729 голосов местных жителей. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. «Лидер голосования — сквер Депутатов, набравший 15 729 голосов. Второе место занимает площадь Борцов Революции с результатом около 13 тысяч голосов. Аллею Молодоженов поддержали более 12 тысяч участников», — рассказал мэр в своем telegram-канале. Более 40 тысяч граждан выбрали проекты для благоустройства городских зон. Голосование продлится до 12 июня. Обновление территорий запланировано к юбилею города в 2026 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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