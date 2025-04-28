В Чувашии перед судом предстанет мужчина, державший людей в рабстве

В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Ядринского округа, обвиняемого в использовании рабского труда и истязании двух мужчин. В ближайшее время он предстанет перед судом. Как сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ, преступления совершались на протяжении нескольких лет.
«По данным следствия, в 2019 году обвиняемый познакомился с безработным жителем Марий Эл и предложил ему работу в своем хозяйстве в селе Чиганары. Однако вместо обещанной работы мужчина был поселен в нежилом помещении и принуждался к тяжелому труду без оплаты. Ему не предоставлялись нормальные условия проживания, выдавался минимум продуктов питания, а попытки сопротивления пресекались угрозами и избиениями», — рассказали в ведомстве в своем telegram-канале.
В мае 2023 года аналогичным образом пострадал еще один мужчина, которого обвиняемый заманил обещанием работы на стройке в Чебоксарах. Обе жертвы предпринимали попытки побега, но их насильно возвращали обратно. В мае 2024 года мужчинам удалось сбежать и через знакомых сообщить о произошедшем в полицию. В результате оперативных мероприятий СКР, МВД и Росгвардии подозреваемый был задержан.
В частности, в Московской области стартовал судебный процесс в отношении местной жительницы, которую обвиняют в создании системы трудовой эксплуатации. По информации следственных органов, женщина совместно с сообщниками привлекала мигрантов, обещая им высокооплачиваемую работу. После прибытия потерпевших размещали в одной из квартир, изымали у них документы и вынуждали заниматься попрошайничеством на улицах. За несоблюдение предписанных правил пострадавшие подвергались суровым наказаниям, пишет «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.