28 апреля 2025

В ХМАО ввели огромные штрафы за езду детей на электросамокатах

© Служба новостей «URA.RU»
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За езду на самокате детям до 16 лет предусмотрен штраф 30 тысяч рублей
За езду на самокате детям до 16 лет предусмотрен штраф 30 тысяч рублей Фото:

В ХМАО увеличили штрафы за езду детей на электросамокатах. Теперь за управление самокатом несовершеннолетними младше 16 лет сервисы Whoosh и МТС Юрент будут штрафовать на 30 тысяч рублей, сообщили на сайте Муксун.fm.

«Специалисты признали, что подростки до 16 лет портят всю статистику. Это самая аварийная категория пользователей самокатов. Возрастное ограничение будет строже ПДД, где управлять маломощными СИМ позволяют с 14 лет. Сумму штрафа тоже решили повысить до 30 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

Дети, несмотря на ограничения и проверку возраста через банковские ID и МТС ID, катаются на самокатах и попадают в аварии, особенно вдвоем. Сообщить о нарушителях можно через чат-бот Ассоциации микромобильности в Telegram, отправив фото. В будущем планируется проверка возраста через Госуслуги.

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В ХМАО увеличили штрафы за езду детей на электросамокатах. Теперь за управление самокатом несовершеннолетними младше 16 лет сервисы Whoosh и МТС Юрент будут штрафовать на 30 тысяч рублей, сообщили на сайте Муксун.fm. «Специалисты признали, что подростки до 16 лет портят всю статистику. Это самая аварийная категория пользователей самокатов. Возрастное ограничение будет строже ПДД, где управлять маломощными СИМ позволяют с 14 лет. Сумму штрафа тоже решили повысить до 30 тысяч рублей», — сказано в сообщении. Дети, несмотря на ограничения и проверку возраста через банковские ID и МТС ID, катаются на самокатах и попадают в аварии, особенно вдвоем. Сообщить о нарушителях можно через чат-бот Ассоциации микромобильности в Telegram, отправив фото. В будущем планируется проверка возраста через Госуслуги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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