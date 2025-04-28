Необычный вызов получили спасатели — жительница Пермского края обратилась за помощью к специалистам, когда ее попугай застрял клювом в колокольчике. Благодаря оперативным действиям и слесарному инструменту птицу освободили без травм, сообщила поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО).
«28 апреля 2025 года в 12:30 на базу поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа обратилась местная жительница с просьбой помощь ее питомцу. Попугай застрял клювом в металлическом колокольчике и не мог освободиться самостоятельно. Спасатели ГОР-2 оперативно прибыли на место. Используя слесарные инструменты, они извлекли клюв птицы из колокольчика», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что попугайчик не пострадал.
Ранее URA.RU рассказывало, что спасатели поймали «птицу счастья» среди многоквартирных домов в Краснокамске. Глухарку отловили и вернули в привычную среду обитания.
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