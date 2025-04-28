28 апреля 2025

Кунгурские спасатели освободили попугая, застрявшего клювом в колокольчике. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели пришли на помощь попавшей в беду птице
Спасатели пришли на помощь попавшей в беду птице Фото:

Необычный вызов получили спасатели — жительница Пермского края обратилась за помощью к специалистам, когда ее попугай застрял клювом в колокольчике. Благодаря оперативным действиям и слесарному инструменту птицу освободили без травм, сообщила поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО).

«28 апреля 2025 года в 12:30 на базу поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа обратилась местная жительница с просьбой помощь ее питомцу. Попугай застрял клювом в металлическом колокольчике и не мог освободиться самостоятельно. Спасатели ГОР-2 оперативно прибыли на место. Используя слесарные инструменты, они извлекли клюв птицы из колокольчика», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что попугайчик не пострадал. 

Ранее URA.RU рассказывало, что спасатели поймали «птицу счастья» среди многоквартирных домов в Краснокамске. Глухарку отловили и вернули в привычную среду обитания. 

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Необычный вызов получили спасатели — жительница Пермского края обратилась за помощью к специалистам, когда ее попугай застрял клювом в колокольчике. Благодаря оперативным действиям и слесарному инструменту птицу освободили без травм, сообщила поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа (КМО). «28 апреля 2025 года в 12:30 на базу поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа обратилась местная жительница с просьбой помощь ее питомцу. Попугай застрял клювом в металлическом колокольчике и не мог освободиться самостоятельно. Спасатели ГОР-2 оперативно прибыли на место. Используя слесарные инструменты, они извлекли клюв птицы из колокольчика», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что попугайчик не пострадал.  Ранее URA.RU рассказывало, что спасатели поймали «птицу счастья» среди многоквартирных домов в Краснокамске. Глухарку отловили и вернули в привычную среду обитания. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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