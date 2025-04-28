28 апреля 2025

Курганский ансамбль «Цветень» представил «Дуняшу» в сериале на ТНТ

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Курганский ансамбль «Цветень» представил «Дуняшу» в сериале на ТНТ
Курганский ансамбль «Цветень» представил «Дуняшу» в сериале на ТНТ Фото:

Песня «Дуняша» фольклорного ансамбля «Цветень» из Кургана прозвучала во второй серии сериала «Блогеры вопреки» на телеканале ТНТ. Об этом коллектив рассказал в социальных сетях.

«Наша „Дуняша“ на ТНТ, песня целиком прозвучала во второй серии сериала „Блогеры вопреки“, — говорится в группе „Цветень“ в социальной сети „ВКонтакте“. Этот трек, основанный на народных мотивах Воронежской области и дополненный авторскими элементами Виктора Шведова и Алексея Иванова, был выпущен в виде клипа в 2024 году. Съёмки клипа проходили в усадьбе „Русская изба“ и на просторах села Тагильское Каргапольского округа Курганской области.

Ранее песни ансамбля «Цветень» уже звучали в различных фильмах и сериалах: композиция «Селезень» вошла в девятую серию четвертого сезона сериала «Патриот» на ТНТ, а песня «Марьюшка» стала саундтреком к фильму «Постучись в мою Тверь» с Павлом Прилучным и Марией Горбань. Артисты также сообщали, что их музыка будет использоваться в новых телевизионных проектах.

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Песня «Дуняша» фольклорного ансамбля «Цветень» из Кургана прозвучала во второй серии сериала «Блогеры вопреки» на телеканале ТНТ. Об этом коллектив рассказал в социальных сетях. «Наша „Дуняша“ на ТНТ, песня целиком прозвучала во второй серии сериала „Блогеры вопреки“, — говорится в группе „Цветень“ в социальной сети „ВКонтакте“. Этот трек, основанный на народных мотивах Воронежской области и дополненный авторскими элементами Виктора Шведова и Алексея Иванова, был выпущен в виде клипа в 2024 году. Съёмки клипа проходили в усадьбе „Русская изба“ и на просторах села Тагильское Каргапольского округа Курганской области. Ранее песни ансамбля «Цветень» уже звучали в различных фильмах и сериалах: композиция «Селезень» вошла в девятую серию четвертого сезона сериала «Патриот» на ТНТ, а песня «Марьюшка» стала саундтреком к фильму «Постучись в мою Тверь» с Павлом Прилучным и Марией Горбань. Артисты также сообщали, что их музыка будет использоваться в новых телевизионных проектах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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