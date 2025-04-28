Курганский ансамбль «Цветень» представил «Дуняшу» в сериале на ТНТ

Песня «Дуняша» фольклорного ансамбля «Цветень» из Кургана прозвучала во второй серии сериала «Блогеры вопреки» на телеканале ТНТ. Об этом коллектив рассказал в социальных сетях.
«Наша „Дуняша“ на ТНТ, песня целиком прозвучала во второй серии сериала „Блогеры вопреки“, — говорится в группе „Цветень“ в социальной сети „ВКонтакте“. Этот трек, основанный на народных мотивах Воронежской области и дополненный авторскими элементами Виктора Шведова и Алексея Иванова, был выпущен в виде клипа в 2024 году. Съёмки клипа проходили в усадьбе „Русская изба“ и на просторах села Тагильское Каргапольского округа Курганской области.
Ранее песни ансамбля «Цветень» уже звучали в различных фильмах и сериалах: композиция «Селезень» вошла в девятую серию четвертого сезона сериала «Патриот» на ТНТ, а песня «Марьюшка» стала саундтреком к фильму «Постучись в мою Тверь» с Павлом Прилучным и Марией Горбань. Артисты также сообщали, что их музыка будет использоваться в новых телевизионных проектах.
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