24 апреля 2025

Курганская группа «Цветень» презентовала новую песню

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганская группа «Цветень» презентовала новую песню
Курганская группа «Цветень» презентовала новую песню Фото:

Курганский фольклорный коллектив «Цветень» представил свою новую композицию «Где родился». Об этом сообщается в социальных сетях.

«Премьера! Цветень — Где родился», — говорится в группе «Цветень» в социальной сети «ВКонтакте». Автором слов выступила Лариса Степанова, музыку написал Денис Михайлов. Аранжировку подготовили Виктор Шведов и Никита Матвеев. Особенностью композиции является включение бриджа из карагодной песни Курской области «Пойду-выйду на улицу». 

Ранее URA.RU сообщало, что песня «Селезень» курганского ансамбля «Цветень» прозвучала в девятой серии четвертого сезона сериала «Патриот» на ТНТ. Артисты также упомянули, что еще одна их песня будет использована в одном из сериалов на ТНТ, но не раскрыли подробности. Ранее песни группы уже звучали в фильмах и на телевидении, например, «Марьюшка» стала саундтреком к фильму «Постучись в мою Тверь» с Павлом Прилучным и Марией Горбань.

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Курганский фольклорный коллектив «Цветень» представил свою новую композицию «Где родился». Об этом сообщается в социальных сетях. «Премьера! Цветень — Где родился», — говорится в группе «Цветень» в социальной сети «ВКонтакте». Автором слов выступила Лариса Степанова, музыку написал Денис Михайлов. Аранжировку подготовили Виктор Шведов и Никита Матвеев. Особенностью композиции является включение бриджа из карагодной песни Курской области «Пойду-выйду на улицу».  Ранее URA.RU сообщало, что песня «Селезень» курганского ансамбля «Цветень» прозвучала в девятой серии четвертого сезона сериала «Патриот» на ТНТ. Артисты также упомянули, что еще одна их песня будет использована в одном из сериалов на ТНТ, но не раскрыли подробности. Ранее песни группы уже звучали в фильмах и на телевидении, например, «Марьюшка» стала саундтреком к фильму «Постучись в мою Тверь» с Павлом Прилучным и Марией Горбань.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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