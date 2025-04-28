В ХМАО открыли мемориальную доску герою СВО

В селе Угуте Сургутского района ХМАО 25 апреля торжественно открыли мемориальную доску герою СВО Руслану Шакирову. На церемонии присутствовали власти, общественники, друзья и родные, сообщила пресс-служба местной администрации.
«25 апреля состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь жителя Угута Руслана Шакирова, который навсегда останется в памяти людей, как пример мужества и отваги. На церемонии присутствовали политические и общественные деятели, коллеги, друзья, родные и близкие Руслана Димовича», — сказано на сайте администрации Сургутского района.
Руслан вступил в армию в декабре 2023 года, служил в разведывательном батальоне 15-й мотострелковой бригады «Черные Гусары» с позывным «Диджей». Сослуживцы вспоминают его как храброго и верного товарища. Он погиб в Авдеевке под артиллерийским обстрелом. За отвагу Руслан посмертно награжден Орденом Мужества.
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