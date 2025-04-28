28 апреля 2025

В ХМАО открыли мемориальную доску герою СВО

В Сургутском районе открыли мемориальную доску герою СВО Руслану Шакирову
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургутском районе открыли мемориальную доску в честь бойца СВО (архивное фото)
В Сургутском районе открыли мемориальную доску в честь бойца СВО (архивное фото) Фото:

В селе Угуте Сургутского района ХМАО 25 апреля торжественно открыли мемориальную доску герою СВО Руслану Шакирову. На церемонии присутствовали власти, общественники, друзья и родные, сообщила пресс-служба местной администрации.

«25 апреля состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь жителя Угута Руслана Шакирова, который навсегда останется в памяти людей, как пример мужества и отваги. На церемонии присутствовали политические и общественные деятели, коллеги, друзья, родные и близкие Руслана Димовича», — сказано на сайте администрации Сургутского района.

Руслан вступил в армию в декабре 2023 года, служил в разведывательном батальоне 15-й мотострелковой бригады «Черные Гусары» с позывным «Диджей». Сослуживцы вспоминают его как храброго и верного товарища. Он погиб в Авдеевке под артиллерийским обстрелом. За отвагу Руслан посмертно награжден Орденом Мужества.

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В селе Угуте Сургутского района ХМАО 25 апреля торжественно открыли мемориальную доску герою СВО Руслану Шакирову. На церемонии присутствовали власти, общественники, друзья и родные, сообщила пресс-служба местной администрации. «25 апреля состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь жителя Угута Руслана Шакирова, который навсегда останется в памяти людей, как пример мужества и отваги. На церемонии присутствовали политические и общественные деятели, коллеги, друзья, родные и близкие Руслана Димовича », — сказано на сайте администрации Сургутского района. Руслан вступил в армию в декабре 2023 года, служил в разведывательном батальоне 15-й мотострелковой бригады «Черные Гусары» с позывным «Диджей». Сослуживцы вспоминают его как храброго и верного товарища. Он погиб в Авдеевке под артиллерийским обстрелом. За отвагу Руслан посмертно награжден Орденом Мужества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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