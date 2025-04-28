28 апреля 2025

В ХМАО назвали новые даты выплаты пенсии за май

В ХМАО пенсию за май выплатят досрочно
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО выплатят пенсию 29 апреля вместо 5 мая (архивное фото)
В ХМАО выплатят пенсию 29 апреля вместо 5 мая (архивное фото) Фото:

В ХМАО пенсионные выплаты за 5 мая будут выплачены досрочно 29 апреля. Об этом сообщили в окружном социальном фонде.

«29 апреля 2025 года через банки досрочно поступит пенсия за 5 число. Остальные выплаты пенсий через банки придут в стандартные сроки 7, 16 и 22 мая 2025 года», — сказано в telegram-канале ведомства.

Пенсии через почтовые отделения будут доставляться с 4 по 30 мая по графику работы почты. Зачисление на счета происходит в течение дня, поэтому при отсутствии средств утром следует дождаться конца рабочего дня.

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В ХМАО пенсионные выплаты за 5 мая будут выплачены досрочно 29 апреля. Об этом сообщили в окружном социальном фонде. «29 апреля 2025 года через банки досрочно поступит пенсия за 5 число. Остальные выплаты пенсий через банки придут в стандартные сроки 7, 16 и 22 мая 2025 года», — сказано в telegram-канале ведомства. Пенсии через почтовые отделения будут доставляться с 4 по 30 мая по графику работы почты. Зачисление на счета происходит в течение дня, поэтому при отсутствии средств утром следует дождаться конца рабочего дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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