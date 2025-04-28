В ХМАО назвали новые даты выплаты пенсии за май

В ХМАО выплатят пенсию 29 апреля вместо 5 мая (архивное фото)
В ХМАО пенсионные выплаты за 5 мая будут выплачены досрочно 29 апреля. Об этом сообщили в окружном социальном фонде.
«29 апреля 2025 года через банки досрочно поступит пенсия за 5 число. Остальные выплаты пенсий через банки придут в стандартные сроки 7, 16 и 22 мая 2025 года», — сказано в telegram-канале ведомства.
Пенсии через почтовые отделения будут доставляться с 4 по 30 мая по графику работы почты. Зачисление на счета происходит в течение дня, поэтому при отсутствии средств утром следует дождаться конца рабочего дня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!