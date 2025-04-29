WSJ: Трамп сделал настоящий подарок Китаю

Введение президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин стало настоящим подарком для Китая, поскольку эти меры ослабили позиции Вашингтона на международной арене. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
«Будет ошибкой полагать, что пошлины нанесли ущерб только внутренней политике. Нападки на друзей и врагов подорвали уверенность мира в надежности США. Китай уже пользуется этим и „обхаживает“ союзников США как более надежный гигантский рынок. <...> Пошлины Трампа в отношении союзников — это настоящий подарок [лидеру КНР] Си Цзиньпину», — отмечается в статье WSJ.
Ранее американские аналитики уже отмечали, что торговые пошлины, введенные Трампом, изменили мировой порядок и усилили позиции Цзиньпина. Вашингтон долгое время пытался ослабить экономические связи Европы с Китаем, однако новая политика США привела к сближению союзников с Пекином и росту антиамериканских настроений в Азии. Китай начал готовиться к торговой войне заранее, разрабатывая обходные пути для американских ограничений.
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