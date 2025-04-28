28 апреля 2025

Семьи участников СВО из ХМАО получили право на длительный отпуск

© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь работодатели обязаны предоставлять неоплачиваемый отпуск родственникам участников СВО (архивное фото)
Теперь работодатели обязаны предоставлять неоплачиваемый отпуск родственникам участников СВО (архивное фото) Фото:

В ХМАО члены семьи участников СВО имеют право на отпуск до 35 календарных дней в году для ухода за ранеными или заболевшими бойцами. Об этом сообщила пресс-служба Гострудинспекции ХМАО.

«Согласно нововведениям, теперь у родителей, супругов и детей участников СВО есть безусловное право на отпуск за свой счет. До 35 календарных дней в году — для ухода за бойцом, который получил ранение, контузию, увечье, либо заболевание при исполнении воинских обязанностей», — сказано на сайте ведомства.

В случае смерти или гибели бойца, родственники могут взять отпуск до 14 календарных дней отпуска. Работодатели обязаны предоставлять этот отпуск, независимо от условий коллективного договора.

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В ХМАО члены семьи участников СВО имеют право на отпуск до 35 календарных дней в году для ухода за ранеными или заболевшими бойцами. Об этом сообщила пресс-служба Гострудинспекции ХМАО. «Согласно нововведениям, теперь у родителей, супругов и детей участников СВО есть безусловное право на отпуск за свой счет. До 35 календарных дней в году — для ухода за бойцом, который получил ранение, контузию, увечье, либо заболевание при исполнении воинских обязанностей», — сказано на сайте ведомства. В случае смерти или гибели бойца, родственники могут взять отпуск до 14 календарных дней отпуска. Работодатели обязаны предоставлять этот отпуск, независимо от условий коллективного договора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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