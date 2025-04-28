Семьи участников СВО из ХМАО получили право на длительный отпуск

В ХМАО члены семьи участников СВО имеют право на отпуск до 35 календарных дней в году для ухода за ранеными или заболевшими бойцами. Об этом сообщила пресс-служба Гострудинспекции ХМАО.
«Согласно нововведениям, теперь у родителей, супругов и детей участников СВО есть безусловное право на отпуск за свой счет. До 35 календарных дней в году — для ухода за бойцом, который получил ранение, контузию, увечье, либо заболевание при исполнении воинских обязанностей», — сказано на сайте ведомства.
В случае смерти или гибели бойца, родственники могут взять отпуск до 14 календарных дней отпуска. Работодатели обязаны предоставлять этот отпуск, независимо от условий коллективного договора.
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