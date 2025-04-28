28 апреля 2025

Ураганный ветер и снег: штормовое предупреждение в Тюменской области

Ветер будет достигать порывов 28 метров в секунду
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени 29 апреля резко испортится погода
В Тюмени 29 апреля резко испортится погода Фото:

На юге Тюменской области 29 апреля ожидается резкое похолодание. Днем синоптики предупреждают об опасном явлении — ожидается сильный ветер с порывами до 28 м/с. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«На юге Тюменской области 29 апреля облачно, похолодание. Весь день будут дождь со снегом. Ночью +1, +6 градусов. Днем +2, +7, местами сильный ветер порывами 25-28 метров в секунду», — сообщается на сайте управления.

Такая погода сохранится и ночью 30 апреля. Влажность воздуха — 65%.

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На юге Тюменской области 29 апреля ожидается резкое похолодание. Днем синоптики предупреждают об опасном явлении — ожидается сильный ветер с порывами до 28 м/с. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На юге Тюменской области 29 апреля облачно, похолодание. Весь день будут дождь со снегом. Ночью +1, +6 градусов. Днем +2, +7, местами сильный ветер порывами 25-28 метров в секунду», — сообщается на сайте управления. Такая погода сохранится и ночью 30 апреля. Влажность воздуха — 65%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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