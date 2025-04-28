Ураганный ветер и снег: штормовое предупреждение в Тюменской области

В Тюмени 29 апреля резко испортится погода
На юге Тюменской области 29 апреля ожидается резкое похолодание. Днем синоптики предупреждают об опасном явлении — ожидается сильный ветер с порывами до 28 м/с. Об этом сообщили на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«На юге Тюменской области 29 апреля облачно, похолодание. Весь день будут дождь со снегом. Ночью +1, +6 градусов. Днем +2, +7, местами сильный ветер порывами 25-28 метров в секунду», — сообщается на сайте управления.
Такая погода сохранится и ночью 30 апреля. Влажность воздуха — 65%.
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