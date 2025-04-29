Ярый противник России побеждает на выборах в Канаде

Канадская Либеральная партия, возглавляемая премьер-министром Марком Карни, лидирует на 45-х выборах в Палату общин, сообщает телеканал CTV. Карни ранее выступал против сотрудничества Канады и России в Арктике, а также против президента Дональда Трампа. При этом он поддержал Украину в конфликте.
На данный момент либералы получают 142 места из 343 в Палате общин — нижней палате федерального парламента. Их основными оппонентами являются Консервативная партия (104 мандата). Третью позицию занимает Квебекский блок, которому достается 21 мандат, а Новая демократическая партия получает пять мест в парламенте. Остальные политические силы, согласно текущим результатам, не проходят в парламент.
«Либералы могут в итоге получить в парламенте от 152 до 180 мест, а консерваторы — от 119 до 144», — заявили эксперты телеканала. Отмечается, что дальнейшее развитие ситуации зависит от того, удастся ли Либеральной партии обеспечить себе не менее 172 мандатов, необходимых для формирования большинства.
Первоначально очередные парламентские выборы планировались на октябрь 2025 года. Однако после того, как в начале марта Джастин Трюдо объявил о своей отставке с должностей премьер-министра и лидера Либеральной партии, его преемник Марк Карни назначил досрочные выборы на 28 апреля. Избирательная комиссия Канады начала публикацию предварительных итогов сразу после закрытия избирательных участков на востоке страны. Согласно текущим данным, Либеральная партия получает поддержку 51% избирателей, а Консервативная партия — 39%. Остальные политические объединения набирают не более 4% голосов.
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