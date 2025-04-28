На майские праздники в Кургане будет пасмурно и дождливо

В Кургане с 1 по 4 мая ожидаются небольшие дожди, переменная облачность. Столбики термометров будут показывать до 16 градусов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Погода».
«1 мая в Кургане будет 10-16 градусов тепла, облачно, порывы ветра до 9 м/с», — пишет сервис. Второго числа курганцев ожидает солнечная и безветренная погода, но будет всего 10 градусов.
На выходных 3-4 мая в Кургане будет пасмурно. В субботу прогнозируются дожди и 13 градусов. А в воскресенье облачно, потеплеет: термометры покажут до 16 градусов.
Сегодня 29 апреля в Кургане объявлен оранжевый уровень погодной опасности. К явлениям такого уровня относятся: шквалы, ливни, грозы, град, морозы, снегопады, метели.
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