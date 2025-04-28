28 апреля 2025

На майские праздники в Кургане будет пасмурно и дождливо

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Столбики термометров будут показывать до 16 градусов
Столбики термометров будут показывать до 16 градусов Фото:

В Кургане с 1 по 4 мая ожидаются небольшие дожди, переменная облачность. Столбики термометров будут показывать до 16 градусов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Погода».

«1 мая в Кургане будет 10-16 градусов тепла, облачно, порывы ветра до 9 м/с», — пишет сервис. Второго числа курганцев ожидает солнечная и безветренная погода, но будет всего 10 градусов.

На выходных 3-4 мая в Кургане будет пасмурно. В субботу прогнозируются дожди и 13 градусов. А в воскресенье облачно, потеплеет: термометры покажут до 16 градусов. 

Сегодня 29 апреля в Кургане объявлен оранжевый уровень погодной опасности. К явлениям такого уровня относятся: шквалы, ливни, грозы, град, морозы, снегопады, метели.

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В Кургане с 1 по 4 мая ожидаются небольшие дожди, переменная облачность. Столбики термометров будут показывать до 16 градусов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Погода». «1 мая в Кургане будет 10-16 градусов тепла, облачно, порывы ветра до 9 м/с», — пишет сервис. Второго числа курганцев ожидает солнечная и безветренная погода, но будет всего 10 градусов. На выходных 3-4 мая в Кургане будет пасмурно. В субботу прогнозируются дожди и 13 градусов. А в воскресенье облачно, потеплеет: термометры покажут до 16 градусов.  Сегодня 29 апреля в Кургане объявлен оранжевый уровень погодной опасности. К явлениям такого уровня относятся: шквалы, ливни, грозы, град, морозы, снегопады, метели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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