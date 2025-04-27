Оранжевый уровень погодной опасности ожидают в Кургане

В Курганской области 29 и 30 апреля вводится оранжевый уровень погодной опасности. Будет сильный штормовой ветер с порывами до 21-26 м/с. Об этом сообщает РСЧС.
«29-30 апреля по Курганской области ожидается сильный ветер 21-26 м/с. Введен оранжевый уровень погодной опасности», — пишет РСЧС. Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности и при необходимости обращаться по телефону 112.
Администрация города Кургана призывает жителей соблюдать меры безопасности в связи с ожидаемой непогодой. 29 апреля ожидается дождь, мокрый снег и сильный ветер. «Не паркуйте автомобили вблизи деревьев; закрепите легкие съемные конструкции, с лоджий и балконов уберите предметы, которые могут быть сброшены порывами ветра; не подходите к оборванным проводам линий электропередач», — пишет ведомство. Также администрация рекомендует взять под особый контроль пожилых людей и малолетних детей, не оставлять их без присмотра. Курганцам напоминают о необходимости строго соблюдать требования пожарной безопасности.
К явлениям оранжевого уровня погодной опасности относятся: шквалы, ливни, грозы, град, морозы, снегопады, метели. Кроме того, по шкале Бофорта ветер считается сильным штормовым в пределах 25-28 м/с. Основной признак: ветер ломает молодые деревья, а в редких случаях — выкорчевывает их целиком.
Ранее в регионе уже фиксировались сильные ветры. Так, 16 апреля в Курганской области также объявляли штормовое предупреждение с порывами до 21 м/с и рекомендовали соблюдать меры безопасности, включая запрет на открытый огонь и осторожность возле деревьев и проводов.
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