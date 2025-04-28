28 апреля 2025

На челябинской трассе М-5 продлили запрет на движение для транспорта из-за снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничение предварительно действует до 10 часов
Ограничение предварительно действует до 10 часов Фото:

Временное ограничение для движения транспорта на участке трассы М-5 «Урал» от республики Башкортостан до поворота на Чебаркуль Челябинской области продлено из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД. 

«Ориентировочное время окончания перерыва движения 10:00. Время окончания перерыва движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Ограничение на проезд действует для автобусов, маршрутных такси, большегрузного транспорта более 12 тонн. Оно введено на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкортостан до Чебаркуля из-за неблагоприятных погодных условий  в виде сильного ветра, метели, гололедицы. 

Движение на участке в горнозаводском крае Челябинской области было приостановлено 29 апреля из-за непогоды. Из-за сильного усиления ветра, метели, обильных снегопадов была крайне ограничена видимость на дорогах. 

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Временное ограничение для движения транспорта на участке трассы М-5 «Урал» от республики Башкортостан до поворота на Чебаркуль Челябинской области продлено из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД.  «Ориентировочное время окончания перерыва движения 10:00. Время окончания перерыва движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Ограничение на проезд действует для автобусов, маршрутных такси, большегрузного транспорта более 12 тонн. Оно введено на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкортостан до Чебаркуля из-за неблагоприятных погодных условий  в виде сильного ветра, метели, гололедицы.  Движение на участке в горнозаводском крае Челябинской области было приостановлено 29 апреля из-за непогоды. Из-за сильного усиления ветра, метели, обильных снегопадов была крайне ограничена видимость на дорогах. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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