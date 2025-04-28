На челябинской трассе М-5 продлили запрет на движение для транспорта из-за снега

Временное ограничение для движения транспорта на участке трассы М-5 «Урал» от республики Башкортостан до поворота на Чебаркуль Челябинской области продлено из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД.
«Ориентировочное время окончания перерыва движения 10:00. Время окончания перерыва движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Ограничение на проезд действует для автобусов, маршрутных такси, большегрузного транспорта более 12 тонн. Оно введено на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкортостан до Чебаркуля из-за неблагоприятных погодных условий в виде сильного ветра, метели, гололедицы.
Движение на участке в горнозаводском крае Челябинской области было приостановлено 29 апреля из-за непогоды. Из-за сильного усиления ветра, метели, обильных снегопадов была крайне ограничена видимость на дорогах.
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