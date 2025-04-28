Снегопад в Перми стал самым сильным в XXI веке. Однако, чтобы определить, является ли он самым сильным в истории наблюдений — требуется дополнительное изучение данных. Об этом сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.
«В первой половине ночи в Пермском крае продолжался сильный снегопад. Высота снежного покрова оказалась даже выше ожидаемой и на ряде станций превысила 30 сантиметров. Например, в Лысьве 37 сантиметров, в Перми 33 сантиметра, в Кунгуре 30 сантиметров, в Осе и Ножовке по 29 сантиметров, в Губахе 28 сантиметров в Оханске 21 сантиметров, в Чайковском 17 сантиметров, в Бисере 18 сантиметров», — отмечают метеорологи в telegram-канале.
В Перми с начала снегопада выпало 32 мм осадков или 88% месячной нормы. Это больше, чем во время последнего похожего снегопада 27-28 апреля 2010 года.
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