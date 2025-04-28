28 апреля 2025

Снегопад в Перми стал самым сильным в XXI веке

ГИС-центр ПГНИУ: снегопад в Перми стал самым сильным в XXI веке
© Служба новостей «URA.RU»
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Однако, чтобы определить, является ли он самым сильным в истории наблюдений – требуется дополнительное изучение данных
Однако, чтобы определить, является ли он самым сильным в истории наблюдений – требуется дополнительное изучение данных Фото:
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Снегопад в Перми в апреле 2025 года

Снегопад в Перми стал самым сильным в XXI веке. Однако, чтобы определить, является ли он самым сильным в истории наблюдений — требуется дополнительное изучение данных. Об этом сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ. 

«В первой половине ночи в Пермском крае продолжался сильный снегопад.  Высота снежного покрова оказалась даже выше ожидаемой и на ряде станций превысила 30 сантиметров. Например, в Лысьве 37 сантиметров, в Перми 33 сантиметра, в Кунгуре 30 сантиметров, в Осе и Ножовке по 29 сантиметров, в Губахе 28 сантиметров в Оханске 21 сантиметров, в Чайковском 17 сантиметров, в Бисере 18 сантиметров», — отмечают метеорологи в telegram-канале. 

В Перми с начала снегопада выпало 32 мм осадков или 88% месячной нормы. Это больше, чем во время последнего похожего снегопада 27-28 апреля 2010 года. 

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Снегопад в Перми стал самым сильным в XXI веке. Однако, чтобы определить, является ли он самым сильным в истории наблюдений — требуется дополнительное изучение данных. Об этом сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.  «В первой половине ночи в Пермском крае продолжался сильный снегопад.  Высота снежного покрова оказалась даже выше ожидаемой и на ряде станций превысила 30 сантиметров. Например, в Лысьве 37 сантиметров, в Перми 33 сантиметра, в Кунгуре 30 сантиметров, в Осе и Ножовке по 29 сантиметров, в Губахе 28 сантиметров в Оханске 21 сантиметров, в Чайковском 17 сантиметров, в Бисере 18 сантиметров», — отмечают метеорологи в telegram-канале.  В Перми с начала снегопада выпало 32 мм осадков или 88% месячной нормы. Это больше, чем во время последнего похожего снегопада 27-28 апреля 2010 года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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