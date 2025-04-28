Пермь переживает последствия мощного снегопада: онлайн-трансляция

Пермь переживает последствия мощного снегопада

29 апреля 2025 в 10:21 Размер текста - 17 +

Снег продолжал идти в городе почти сутки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Мощный снегопад, пришедший в Пермь 28 апреля 2025 года, закончился. Примерно за сутки в краевой столице выпало 32 миллиметра осадков. Это 88% месячной нормы, что больше, чем во время похожего снегопада в апреле 2010 года. Сейчас в Перми светит солнце, днем синоптики обещают до 9 градусов тепла. Снег уже интенсивно тает, ливневая канализация не справляется с водой, в результате на дорогах образуются огромные лужи. Как город переживает последствия снегопада — в нашей онлайн-трансляции. 11:20 Автомобили с трудом проезжают по заваленным снегом дорогам.

11:11 Автобусы маршрутов №747 и №748 отменили, так как федеральную трассу закрыли для автобусов, а №120 даже не выпустили в рейс. Многие автобусы сегодня остались в парке. 11:05 Актриса и певица Миа Бойка застряла в Перми. Ее рейс в Москву отменили из-за снегопада. 10:59 Уехать утром на работу на автобусе для многих стало проблемой. Даже на остановку не зайти. Такая картина была к 9 утра на углу улиц КИМ и Тургенева Данил Постаногов 10:21 Пешеходные тротуары к утру, 29 апреля, обледенели и превратились в узкие тропинки, создавая неудобства горожанам. При этом пермяки буквально штурмовали общественный транспорт. Автобусы на маршрутах были забиты пассажирами. Сложности, к примеру, наблюдались на автобусном маршруте №1 в микрорайоне Садовый. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мощный снегопад, пришедший в Пермь 28 апреля 2025 года, закончился. Примерно за сутки в краевой столице выпало 32 миллиметра осадков. Это 88% месячной нормы, что больше, чем во время похожего снегопада в апреле 2010 года. Сейчас в Перми светит солнце, днем синоптики обещают до 9 градусов тепла. Снег уже интенсивно тает, ливневая канализация не справляется с водой, в результате на дорогах образуются огромные лужи. Как город переживает последствия снегопада — в нашей онлайн-трансляции. 11:20 29.04.2025 Автомобили с трудом проезжают по заваленным снегом дорогам. 11:11 29.04.2025 Автобусы маршрутов №747 и №748 отменили, так как федеральную трассу закрыли для автобусов, а №120 даже не выпустили в рейс. Многие автобусы сегодня остались в парке. 11:05 29.04.2025 Актриса и певица Миа Бойка застряла в Перми. Ее рейс в Москву отменили из-за снегопада. 10:59 29.04.2025 Уехать утром на работу на автобусе для многих стало проблемой. Даже на остановку не зайти. 10:21 29.04.2025 Пешеходные тротуары к утру, 29 апреля, обледенели и превратились в узкие тропинки, создавая неудобства горожанам. При этом пермяки буквально штурмовали общественный транспорт. Автобусы на маршрутах были забиты пассажирами. Сложности, к примеру, наблюдались на автобусном маршруте №1 в микрорайоне Садовый.