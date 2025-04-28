28 апреля 2025

Пермь переживает последствия мощного снегопада: онлайн-трансляция

Пермь переживает последствия мощного снегопада
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Пермь, снег, зима, люди, метель, автобус, общественный транспорт, снегопад, осадки, вьюга, общественная остановка
Снег продолжал идти в городе почти сутки Фото:

Мощный снегопад, пришедший в Пермь 28 апреля 2025 года, закончился. Примерно за сутки в краевой столице выпало 32 миллиметра осадков. Это 88% месячной нормы, что больше, чем во время похожего снегопада в апреле 2010 года. Сейчас в Перми светит солнце, днем синоптики обещают до 9 градусов тепла. Снег уже интенсивно тает, ливневая канализация не справляется с водой, в результате на дорогах образуются огромные лужи. Как город переживает последствия снегопада — в нашей онлайн-трансляции.

11:20 29.04.2025 Автомобили с трудом проезжают по заваленным снегом дорогам.

11:11 29.04.2025 Автобусы маршрутов №747 и №748 отменили, так как федеральную трассу закрыли для автобусов, а №120 даже не выпустили в рейс. Многие автобусы сегодня остались в парке.

11:05 29.04.2025 Актриса и певица Миа Бойка застряла в Перми. Ее рейс в Москву отменили из-за снегопада.

10:59 29.04.2025 Уехать утром на работу на автобусе для многих стало проблемой. Даже на остановку не зайти.

Такая картина была к 9 утра на углу улиц КИМ и Тургенева
Такая картина была к 9 утра на углу улиц КИМ и Тургенева

10:21 29.04.2025 Пешеходные тротуары к утру, 29 апреля, обледенели и превратились в узкие тропинки, создавая неудобства горожанам. При этом пермяки буквально штурмовали общественный транспорт. Автобусы на маршрутах были забиты пассажирами. Сложности, к примеру, наблюдались на автобусном маршруте №1 в микрорайоне Садовый.

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Мощный снегопад, пришедший в Пермь 28 апреля 2025 года, закончился. Примерно за сутки в краевой столице выпало 32 миллиметра осадков. Это 88% месячной нормы, что больше, чем во время похожего снегопада в апреле 2010 года. Сейчас в Перми светит солнце, днем синоптики обещают до 9 градусов тепла. Снег уже интенсивно тает, ливневая канализация не справляется с водой, в результате на дорогах образуются огромные лужи. Как город переживает последствия снегопада — в нашей онлайн-трансляции. 11:20 29.04.2025 Автомобили с трудом проезжают по заваленным снегом дорогам. 11:11 29.04.2025 Автобусы маршрутов №747 и №748 отменили, так как федеральную трассу закрыли для автобусов, а №120 даже не выпустили в рейс. Многие автобусы сегодня остались в парке. 11:05 29.04.2025 Актриса и певица Миа Бойка застряла в Перми. Ее рейс в Москву отменили из-за снегопада. 10:59 29.04.2025 Уехать утром на работу на автобусе для многих стало проблемой. Даже на остановку не зайти. 10:21 29.04.2025 Пешеходные тротуары к утру, 29 апреля, обледенели и превратились в узкие тропинки, создавая неудобства горожанам. При этом пермяки буквально штурмовали общественный транспорт. Автобусы на маршрутах были забиты пассажирами. Сложности, к примеру, наблюдались на автобусном маршруте №1 в микрорайоне Садовый.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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